Trump potvrdil likvidáciu vodcu IS abú Bakra Baghdádího

Washington 27. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu potvrdil, že americkým silám sa v Sýrii podarilo zlikvidovať vodcu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího. Informovala o tom spravodajská stanica al-Džazíra.



"Al Baghdádí je mŕtvy," oznámil Trump pred novinármi počas vyhlásenia v Bielom dome.



Vodca IS sa podľa slov amerického prezidenta odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.



"Bol to chorý a zvrátený muž a teraz je mŕtvy," dodal v tejto súvislosti šéf Bieleho domu s tým, že Baghdádí "zomrel ako pes a ako zbabelec", píše agentúra AP.



"Jeho telo bolo znetvorené výbuchom. Okrem toho sa na neho aj zrútil tunel. Napriek tomu nám testy dali istú, okamžitú a absolútne pozitívnu identifikáciu (Baghdádího). Bol to on," uviedol Trump na margo vierohodnosti informácie o smrti vodcu extrémistickej skupiny, napísala AFP.



Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že "zločinec, ktorý sa veľmi snažil zastrašovať ostatných, strávil svoje posledné chvíle v absolútnom strachu, panike a hrôze z amerických jednotiek, ktoré sa k nemu blížili".



Americký prezident ďalej dodal, že pri špeciálnej operácii nezahynuli žiadni príslušníci amerických ozbrojených síl.