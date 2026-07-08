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Trump: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo
V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času.
Autor TASR,aktualizované
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Ankara 8. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.
„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo. Nechcem mať s nimi už nič spoločné... Porozprávam sa s našimi vyjednávačmi, oni chcú rokovať. Pokiaľ ide o mňa, zaoberať sa s nimi je len strata času,“ vyhlásil Trump.
Americký prezident sa tak po prvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán, ktoré Washington spustil v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive.
„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli,“ poznamenal Trump s odkazom na niekoľkodňové pohrebné obrady nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie 28. februára.
„Povedal som im, že zakaždým, keď udrú, my udrieme späť. Samozrejme, sú to nečestní hráči, takže útočia na každého,“ pokračoval prezident.
Podľa jeho slov Teherán zrejme nemá žiaden konkrétny plán a mierovú dohodu s Washingtonom mal uzavrieť už dávno.
„Nemám ich rád... Sú to zlí, chorí ľudia a musíme sa ich zbaviť – sú ako rakovina. Sú ako rakovina. A viete, čo treba urobiť? Rakoviny sa treba zbaviť včas,“ uviedol Trump.
USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie a obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá.
„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo. Nechcem mať s nimi už nič spoločné... Porozprávam sa s našimi vyjednávačmi, oni chcú rokovať. Pokiaľ ide o mňa, zaoberať sa s nimi je len strata času,“ vyhlásil Trump.
Americký prezident sa tak po prvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán, ktoré Washington spustil v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive.
„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli,“ poznamenal Trump s odkazom na niekoľkodňové pohrebné obrady nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie 28. februára.
„Povedal som im, že zakaždým, keď udrú, my udrieme späť. Samozrejme, sú to nečestní hráči, takže útočia na každého,“ pokračoval prezident.
Podľa jeho slov Teherán zrejme nemá žiaden konkrétny plán a mierovú dohodu s Washingtonom mal uzavrieť už dávno.
„Nemám ich rád... Sú to zlí, chorí ľudia a musíme sa ich zbaviť – sú ako rakovina. Sú ako rakovina. A viete, čo treba urobiť? Rakoviny sa treba zbaviť včas,“ uviedol Trump.
USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie a obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá.