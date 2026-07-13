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Trump: USA obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Washington 13. júla (TASR) - Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti Truth Social to uviedol americký prezident Donald Trump, píše TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.