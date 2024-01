Turecký parlament otvoril debatu o hlasovaní o vstupe Švédska do NATO

Ankara 23. januára (TASR) - Turecký parlament v utorok po vyše ročnom odklade otvoril debatu o hlasovaní o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). V prípade, že Ankara schváli členstvo Štokholmu v Aliancii, švédsku žiadosť bude ešte musieť ratifikovať maďarský parlament, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Podľa médií sa očakáva, že tureckí zákonodarcovia drvivou väčšinou schvália členstvo Švédska v NATO. V parlamente má väčšinu mandátov vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Hlavná opozičná strana tiež avizovala, že podporí snahu Štokholmu.



Ankara hlasovanie o tejto veci odkladala približne 20 mesiacov, čo narušilo vzťahy s jej západnými spojencami. Turecko totiž dlhodobo obviňuje Švédsko z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre svoju bezpečnosť.



Patria k nim predovšetkým sympatizanti zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a členovia siete, ktorú Ankara obviňuje z neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016. Švédsku žiadosť preto dlho blokovala.



Švédsko a Fínsko prejavili záujem vstúpiť do NATO v reakcii na spustenie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu pred takmer dvomi rokmi. Fínsko sa 31. členom Aliancie stalo už vlani v apríli. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan svoje výhrady k členstvu Švédska stiahol na júlovom summite NATO a v októbri prístupový protokol predložil tureckému parlamentu.



Hoci zahraničný výbor tureckého parlamentu schválil žiadosť Štokholmu v decembri, Erdogan proces schvaľovania v parlamente znova skomplikoval.



Uviedol, že ratifikácia švédskej žiadosti bude závisieť od toho, či Kongres USA schváli žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16. Ďalšou podmienkou bolo zrušenie zbrojných embárg voči Turecku zo strany Kanady a ďalších členov NATO.



Biely dom predaj stíhačiek podporuje a niektorí analytici predpokladajú, že k dohode dôjde krátko po ratifikácii členstva Švédska tureckým parlamentom. Nie je jasné, kedy by dohodu mohol schváliť americký Kongres, v ktorom Ankara čelí opozičným hlasom vzhľadom na odklad rozšírenia NATO o Švédsko a aj v súvislosti so stavom ľudských práv v Turecku.



Vstup Švédska do NATO okrem Turecka stále zatiaľ neratifikovalo ani Maďarsko. Jeho vláda to v novembri zdôvodnila klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.



Maďarský premiér Viktor Orbán však v utorok pozval svojho švédskeho náprotivka Ulfa Kristerssona na návštevu Budapešti s cieľom rokovať o vstupe Švédka do Aliancie. Zatiaľ nie je jasné, kedy by o švédskej žiadosti mohol hlasovať maďarský parlament. Zákonodarný zbor má však podľa agentúry Reuters prestávku až do polovice februára.