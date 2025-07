Ukrajinský parlament schválil úpravu protikorupčného zákona

Kyjev 31. júla (TASR) - Poslanci ukrajinského parlamentu schválili vo štvrtok návrh zákona, ktorý predložil prezident Volodymyr Zelenskyj s cieľom obnoviť nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov. Legislatíva má zvrátiť iný nedávno schválený kontroverzný zákon, ktorý nezávislosť týchto úradov výrazne obmedzil a vyvolal rozsiahlu kritiku i nebývalé protesty v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Za nový návrh hlasovalo 331 poslancov 450-člennej Najvyššej rady (Verchovnej rady), zatiaľ čo deviati sa hlasovania zdržali.



Minulotýždňová kontroverzná legislatíva obmedzila právomoci dvoch kľúčových ukrajinských protikorupčných orgánov - Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP). V súlade s ňou mali prejsť oba úrady priamo pod dohľad generálneho prokurátora, ktorého vymenúva prezident.



Legislatívu ešte pred schválením kritizovali mimovládne organizácie i ľudskoprávne skupiny. Zelenskyj ju po odobrení parlamentom podpísal, za čo si vyslúžil kritiku doma i v zahraničí vrátane Bruselu. Zákon totiž vyvolal obavy, že vláda by mohla zasahovať do vyšetrovania a potenciálne tak ovplyvňovať či zastavovať kauzy svojich chránencov. Vo viacerých ukrajinských mestách vrátane metropoly Kyjev po jeho schválení vypukli najrozsiahlejšie protesty od začiatku ruskej invázie.



Zelenskyj v reakcii na tieto udalosti urýchlene schválil znenie nového návrhu a predložil ho do parlamentu. Cieľom novej legislatívy má byť podľa jeho slov posilnenie právneho poriadku a zaručenie nezávislosti protikorupčných úradov, ako aj ich ochrana pred akýmkoľvek ruským vplyvom.



Minulotýždňová kontroverzná legislatíva bola totiž odobrená parlamentom i prezidentom bezprostredne po tom, ako ukrajinské bezpečnostné zložky vykonali rozsiahle razie v úradoch NABU i SAP, pričom zadržali dvoch predstaviteľov NABU podozrivých zo špionáže i väzieb na Rusko. Oba protikorupčné orgány tvrdili, že razie zašli priďaleko a ohrozili ich fungovanie.