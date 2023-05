Prigožin oznámil začiatok sťahovania vagnerovcov z Bachmutu

Bachmut 25. mája (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina začala vo štvrtok so sťahovaním svojich vojakov z pozícií vo východoukrajinskom meste Bachmut. Vyhlásil to šéf šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin, informuje vo štvrtok TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Prigožin to uviedol v najnovšej videonahrávke, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach.



Šéf vagnerovcov opakovane hrozil stiahnutím svojich vojakov z danej oblasti ešte pred jej dobytím. Dôvodom mal byť jeho spor s ruskou armádou a vojenským vedením pre údajne nedostatočné zásobovanie vagnerovcov muníciou.



Dobytie Bachmutu po mesiacoch krutých bojov oznámil Prigožin v sobotu 20. mája. Zároveň avizoval, že jeho vojaci sa z mesta začnú sťahovať.



Ukrajina tvrdenia Prigožina o úplnom dobytí Bachmutu odmietla ako nepravdivé.



O Bachmut sa viedli prudké boje napriek tomu, že podľa vojenských analytikov nemá reálnu strategickú hodnotu. Moskva uviedla, že jeho dobytie jej umožní ďalší postup do priemyselného regiónu Donbas.



Mesto, ktoré malo pred vojnou zhruba 70.000 obyvateľov, zostalo po bojoch úplne zdevastované.