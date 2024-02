Ukrajinský prezident Zelenskyj pricestoval do Berlína

Berlín 16. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok pricestoval do Berlína na návštevu, ktorej cieľom je získať podporu Západu pre ukrajinské sily pred druhým výročím vojny s Ruskom. Podľa nemeckej vlády podpíše spolkový kancelár Olaf Scholz so Zelenským bilaterálny bezpečnostný pakt, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Do Nemecka zavítal Zelenskyj druhýkrát od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu z 24. februára 2022. V máji minulého roka navštívil Berlín a Aachen. V Aachene mu udelili Cenu Karola Veľkého.



V piatok na sociálnej sieti X Zelenskyj zverejnil fotky zo svojho príletu na letisko v Berlíne. Uviedol, že v Nemecku plánuje diskutovať o "novej bezpečnostnej architektúre pre Ukrajinu", ktorá sa podľa neho snaží "čo najskôr ukončiť vojnu za spravodlivých ukrajinských podmienok".



Ukrajinský prezident v piatok navštívi aj Paríž. Očakáva sa, že s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom podpíše bilaterálnu bezpečnostnú dohodu. Zelenskyj v sobotu vystúpi na bezpečnostnej konferencii v bavorskom Mníchove, v rámci ktorej bude rokovať s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.



Elyzejský palác na margo bilaterálnej bezpečnostnej dohody uviedol, že nadväzuje na záväzky prijaté v rámci schôdzky zástupcov krajín G7 konanej počas summitu NATO vo Vilniuse v júli 2023.



Macron začiatkom roka povedal, že vo februári plánuje navštíviť Ukrajinu, no neposkytol ďalšie podrobnosti. Takisto vyzval európske krajiny, aby zvýšili podporu Ukrajiny v prípade, ak by americký Kongres neschválil 60-miliardový balík vojenskej pomoci.