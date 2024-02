Republikáni v Senáte zamietli balík pomoci Ukrajine a Izraelu

Washington 7. februára (TASR) - Republikáni v americkom Senáte v stredu večer odmietli balík v hodnote 118 miliárd dolárov, ktorý spájal pomoc pre Ukrajinu a Izrael so zavedením prísnejších opatrení na hraniciach s Mexikom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Za balík hlasovalo iba 49 senátorov, 50 boli proti. Na schválenie bolo potrebných 60 hlasov. Dohoda podľa republikánov nezhŕňala dostatočne prísne opatrenia na boj s nelegálnou imigráciou na americko-mexickej hranici.



Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer medzičasom avizoval, že ešte v stredu chce iniciovať ďalšie hlasovanie o schválení zahraničnej pomoci za približne 96 miliárd dolárov. Toto hlasovanie by sa už podľa neho nevzťahovalo na návrh zákona o ochrane hraníc.



Otázne je, či po prípadnom schválení v Senáte balík prejde aj v Snemovni reprezentantov, v ktorej má väčšinu Republikánska strana.



Prezident USA Joe Biden už predtým obvinil Donalda Trumpa – svojho predchodcu a pravdepodobného vyzývateľa v novembrových prezidentských voľbách – z nabádania republikánov, aby balík blokovali.



Mnoho členov Republikánskej strany vyjadrilo v nedeľu s balíkom nesúhlas aj napriek tomu, že doňho autori zapracovali ich viaceré požiadavky. V stredajšom hlasovaní ho nakoniec podporili iba štyria zo 49 republikánskych senátorov.



Hlavný republikánsky vyjednávač dohody, senátor James Lankford, uviedol, že podľa viacerých jeho kolegov by túto záležitosť mali vyriešiť prezidentské voľby.