Trump prijal Orbána v Bielom dome
Po privítaní Orbána pred budovou sídla amerického prezidenta sa aj novinári Trumpa snažili opýtať, či Budapešť dostane výnimku z uvedených sankcií.
Autor TASR,aktualizované
Washington/Budapešť. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v piatok krátko popoludní tamojšieho času. Počas rozhovoru mu povedal, že zváži oslobodenie svojho spojenca od sankcií na nákup ruskej ropy. S odvolaním sa na server nepszava.hu a agentúru AFP o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Po privítaní Orbána pred budovou sídla amerického prezidenta sa aj novinári Trumpa snažili opýtať, či Budapešť dostane výnimku z uvedených sankcií. Americký prezident však neodpovedal, ukázal na Orbána a povedal iba, že je to „veľký vodca“.
Do Bieleho domu sprevádzali Orbána šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, minister pre výstavbu a dopravu János Lázár a politický riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán.
Maďarský ministerský predseda pred pracovným obedom povedal, že cieľom maďarskej delegácie vo Washingtone je otvoriť novú kapitolu v bilaterálnych vzťahoch. Pripomenul, že predchádzajúce demokratické vedenie úplne zničilo vzťahy medzi oboma krajinami. Trump však v uplynulých desiatich mesiacoch napravil všetko, čo demokrati pokazili. „Teraz sme vo veľmi dobrej pozícii na to, aby sme začali novú kapitolu, možno zlatý vek, medzi Spojenými štátmi a Maďarskom,“ podčiarkol Orbán.
Trump podotkol, že maďarského premiéra „rešpektuje a má rád“. Orbán podľa jeho slov „vedie Maďarsko tak, ako by mal, a preto bude v ďalších voľbách veľmi úspešný“.
Americký prezident odkázal Európskej únii, aby rešpektovalo Maďarsko a jeho vodcu. „Európski lídri žiarlia na Orbána, pretože Maďarsko urobilo správne rozhodnutie, keď zatvorilo svoje hranice a nevpustilo do krajiny nelegálnych migrantov. Na rozdiel od tých európskych krajín, ktoré boli zničené migráciou,“ zdôraznil Trump.
