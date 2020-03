V demokratických primárkach dominoval Joe Biden

V Severnej Karolíne zvíťazil Joe Biden

V Alabame zvíťazil Biden, v Americkej Samoe Bloomberg

Na snímke demokratický prezidentský kandidát Mike Bloomberg reční počas primáriek. V Los Angeles, 3. marca 2020 Foto: TASR/AP

V primárkach v Tennessee zvíťazil Biden, v Colorade Sanders

Demokratické primárky v Tennessee, 4. marca 2020. Foto: TASR/AP

V primárkach v Oklahome a Arkansase zvíťazil Biden

V Minnesote a Massachusetts zvíťazil Biden, v Utahu Sanders

Washington 4. marca (TASR) – V utorkových primárkach Demokratickej strany v americkom štáte Virgínia zvíťazil bývalý viceprezident Joe Biden. V štáte Vermont senátor Bernie Sanders. Vyplýva to z exit pollov, ktoré zverejnila televízia CNN.Demokrati v 14 štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú, o tom koho by ich strana mala postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách. Hlasuje sa v štátoch Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia.V utorňajších primárkach sa rozdelí približne tretina hlasov delegátov júlového nominačného zjazdu, na ktorom si demokrati oficiálne zvolia vyzývateľa súčasného prezidenta Donalda Trumpa pre novembrové prezidentské voľby.Kandidátom republikánov bude s najväčšou pravdepodobnosťou súčasný americký prezident Donald Trump, keďže v rámci Republikánskej strany nemá vážnejšieho súpera.V utorkových primárkach Demokratickej strany v americkom štáte Severná Karolína zvíťazil bývalý viceprezident Joe Biden. Vyplýva to z exit pollov, ktoré zverejnila televízia CNN.Joe Biden v utorkových primárkach zvíťazil zatiaľ v štáte Virgínia, zatiaľ čo senátor Bernie Sanders zvíťazil v štáte Vermont.Demokrati v 14 štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú, o tom koho by ich strana mala postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách.Hlasuje sa v štátoch Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia.V utorkových primárkach Demokratickej strany v americkom štáte Alabama zvíťazil bývalý viceprezident Joe Biden. Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg zvíťazil v Americkej Samoe, ktorá je nezačleneným územím USA. Vyplýva to z exit pollov, ktoré zverejnila televízia CNN.Biden v utorkových primárkach zvíťazil už v štátoch Severná Karolína a Virgínia, zatiaľ čo senátor Bernie Sanders zvíťazil v štáte Vermont.Demokrati v 14 štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú o tom, koho by ich strana mala postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách.Hlasuje sa v štátoch Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia.V utorkových primárkach Demokratickej strany v americkom štáte Tennessee zvíťazil bývalý viceprezident Joe Biden. V štáte Colorado zvíťazil senátor Bernie Sanders. Vyplýva to z exit pollov, ktoré zverejnila televízia CNN.Biden v utorkových primárkach zvíťazil už v štátoch Alabama, Severná Karolína, Virgínia, zatiaľ čo senátor Bernie Sanders zvíťazil v štáte Vermont. Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg zvíťazil v Americkej Samoe, ktorá je nezačleneným územím USA.Demokrati v 14 štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú o tom, koho by ich strana mala postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách.Hlasuje sa v štátoch Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia.V utorkových primárkach Demokratickej strany v amerických štátoch Oklahoma a Arkansas zvíťazil bývalý viceprezident Joe Biden. Vyplýva to z exit pollov, ktoré zverejnila televízia CNN.Biden v utorkových primárkach zvíťazil už v štátoch Tennessee, Alabama, Severná Karolína a Virgínia.V štátoch Colorado a Vermont zvíťazil senátor Bernie Sanders.Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg zvíťazil v Americkej Samoe, ktorá je nezačleneným územím USA.Demokrati v 14 štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú o tom, koho by ich strana mala postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách.Hlasuje sa v štátoch Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia.V utorkových primárkach Demokratickej strany v amerických štátoch Minnesota a Massachusetts zvíťazil bývalý viceprezident Joe Biden. V štáte Utah zvíťazil senátor Bernie Sanders. Vyplýva to z exit pollov, ktoré zverejnila televízia CNN.Biden v utorkových primárkach zvíťazil už v štátoch Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Alabama, Severná Karolína a Virgínia.V štátoch Colorado a Vermont zvíťazil senátor Bernie Sanders.Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg zvíťazil v Americkej Samoe, ktorá je nezačleneným územím USA.Demokrati v 14 štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú o tom, koho by ich strana mala postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách.Hlasuje sa v štátoch Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia.