USA začnú do Pásma Gazy zhadzovať humanitárnu pomoc, oznámil Biden

Washington 1. marca (TASR) - Spojené štáty začnú v najbližších dňoch zo vzduchu zhadzovať humanitárnu pomoc do Pásma Gazy. Oznámil to v piatok americký prezident Joe Biden. Vo štvrtok bolo podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze riadeného Hamasom zabitých najmenej 115 Palestínčanov a viac ako 750 zranených. Dav Palestínčanov sa pokúsil dostať k humanitárnemu konvoju a neďaleké izraelské jednotky spustili do ľudí paľbu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Biden povedal, že prísun pomoci do Pásma Gazy nie je ani zďaleka dostačujúci. Washington podľa jeho slov urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sa do Gazy dostalo viac potrebnej pomoci.



"V najbližších dňoch sa pripojíme k našim priateľom v Jordánsku a ďalším, ktorí (do Pásma Gazy) zo vzduchu zhadzujú potraviny a zásoby," uviedol americký prezident v Bielom dome, kde hostil taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. USA sa podľa jeho slov budú snažiť otvoriť ďalšie trasy na prísun humanitárnej pomoci vrátane možného námorného koridoru.



Izrael tvrdí, že mnoho obetí štvrtkového incidentu bolo ušliapaných v tlačenici. Zároveň priznal, že izraelskí vojaci strieľali do niektorých ľudí v dave, ktorí sa k nim mali nebezpečne približovať.