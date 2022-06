Útoky v Paríži: Súd uznal za vinných 20 osôb vrátane Salaha Abdeslama

Paríž 29. júna (TASR) - Paríž 29. júna (TASR) - Francúzsky súd v stredu usvedčil 20 osôb - vrátane hlavného obžalovaného Salaha Abdeslama - z obvinení súvisiacich s teroristickými útokmi v Paríži v roku 2015, ktoré si vyžiadali 130 obetí na životoch. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Salah Abdeslam (32), Belgičan s marockým pôvodom, bol odsúdený na doživotný trest odňatia slobody, píše agentúra AFP s tým, že na podmienečné prepustenie má len malú šancu, aj to až po 30 rokoch.



Okrem iného bol uznaný za vinného z vraždy a z pokusu o vraždu súvisiacu s terorizmom. Abdeslam je jediným z členov desaťčlenného útočiaceho teroristického komanda, ktorý je stále nažive.



Okrem Abdeslama súd uznal za vinných 18 mužov z rozličných obvinení súvisiacich s terorizmom, jeden bol uznaný za vinného z menej závažného obvinenia z podvodu.



Na súde je počas čítania verdiktu prítomných 14 obžalovaných vrátane Abdeslama. Zo zvyšných šiestich je podľa odhadov nažive len jeden muž, ktorý sa nachádza v tureckom väzení. Ostatní už zrejme prišli o život v Sýrii a Iraku.



Väčšina zo súdených osôb bola obvinená z napomáhania pri vytváraní falošných identít, prepravy útočníkov zo Sýrie do Európy či z poskytovania peňazí, telefónov, výbušnín a zbraní. Prokuratúra navrhla pre deviatich obžalovaných doživotné tresty, pre zvyšných väzenie v trvaní 5-30 rokov. Ako zdôraznila v záverečnej reči, všetci 20 obžalovaní sú členmi džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Pri sérii útokov v Paríži z 13. novembra 2015 páchatelia strieľali do ľudí v koncertnom klube Bataclan a v baroch a reštauráciách po meste. Traja samovražední bomboví útočníci odpálili svoje vesty pred štadiónom Stade de France, kde práve prebiehal priateľský futbalový zápas Francúzska s Nemeckom.