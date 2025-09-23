Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Uznanie Palestínskeho štátu podľa Trumpa odmeňuje militantov z Hamasu

.
Americký prezident Donald Trump reční počas rozpravy na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku v utorok 23. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že uznanie Palestínskeho štátu odmeňuje „hrozné zverstvá“, ktoré spáchalo palestínske militantné hnutie Hamas vo vojne s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.





Upozornenie: Správu aktualizujeme.
.

