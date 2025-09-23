< sekcia Zahraničie
Uznanie Palestínskeho štátu podľa Trumpa odmeňuje militantov z Hamasu
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 23. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že uznanie Palestínskeho štátu odmeňuje „hrozné zverstvá“, ktoré spáchalo palestínske militantné hnutie Hamas vo vojne s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.
Upozornenie: Správu aktualizujeme.
Upozornenie: Správu aktualizujeme.