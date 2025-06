V Istanbule sa začalo druhé kolo priamych rokovaní Ukrajiny a Ruska

Istanbul 2. júna (TASR) - V tureckom Istanbule sa v pondelok popoludní začalo druhé kolo priamych rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, potvrdilo ukrajinské ministerstvo obrany a nemenovaný zdroj agentúry TASS. Ukrajinskú delegáciu vedie šéf rezortu obrany Rustem Umerov, ruskú blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij. Informuje o tom TASR.



Delegácie Kyjeva a Moskvy sa stretávajú v paláci Čiragan na brehu Bosporského prielivu za účasti tureckých predstaviteľov. Podľa očakávaní si vymenia memorandá, ktoré načrtávajú ich predstavu mierového ukončenia prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Ukrajina tento dokument zverejnila vopred a žiadala rovnaký krok od Ruska, ktoré tak napokon nespravilo. Ukrajinskí a ruskí predstavitelia si pri príchode podľa zdroja TASS nepodali ruky.



„Celý svet sa pozerá,“ vyhlásil na úvod rozhovorov ich predsedajúci, turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Taktiež vyjadril presvedčenie, že toto stretnutie prinesie „konkrétne“ výsledky a priblíži všetky strany k mieru. Dúfa, že delegácie budú tiež hovoriť o ďalšej výmene vojnových zajatcov, prípadne aj o prípravách na stretnutie hláv štátov - ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského.



Ukrajina predtým deklarovala, že ruskej strane navrhne prímerie v trvaní najmenej 30 dní, po ktorom má nasledovať návrat všetkých zajatcov zadržiavaných oboma stranami a ukrajinských detí odvlečených na územie ovládané Ruskom. Následne by sa malo uskutočniť stretnutie Zelenského s Putinom.



Moskva tvrdí, že sa chce zaoberať „základnými príčinami“ konfliktu – tento pojem používa na označenie kombinácie rôznorodých požiadaviek vrátane obmedzenia ukrajinskej armády, zákazu vstupu Ukrajiny do NATO a rozsiahlych územných ústupkov.



Zelenskyj v pondelok z litovského Vilniusu odkázal, že pre Ukrajinu je veľmi dôležité bezpodmienečné prímerie a humanitárne otázky. Zdôraznil však, že kľúčové otázky môžu vyriešiť iba lídri. Túto možnosť Kremeľ opakovane odmietol a uviedol, že stretnutie prezidentov by sa mohlo uskutočniť až po tom, čo rokovacie delegácie dosiahnu širšie dohody.



Prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako troch rokoch sa v Istanbule konali 16. mája. Ukrajinskú delegáciu aj vtedy viedol Umerov, ruskú Medinskij. Ich jediným konkrétnym výsledkom bola dohoda Ruska a Ukrajiny, že si navzájom vymenia po 1000 vojnových zajatcov, čo sa skutočne stalo počas minulého víkendu.