V Rakúsku sa od 19. mája uvoľní protipandemické opatrenia

Viedeň 23. apríla (TASR) – V Rakúsku sa od 19. mája uvoľnia protiepidemické opatrenia. Otvoria sa reštaurácie, hotely a kultúrne a športové zariadenia. Oznámil to v piatok popoludní rakúsky kancelár Sebastian Kurz na brífingu po rokovaní s predsedami vlád spolkových krajín, sociálnymi partnermi a odborníkmi.



Podmienkou vstupu do týchto priestorov bude tzv. zelený pas, v ktorom bude zaznačené, že príslušná osoba bola testovaná na nový koronavírus, prekonala ochorenie COVID-19 alebo bola zaočkovaná.



Od 17. mája sa začne obnovovať prezenčné vyučovanie v školách. Vítaní v Rakúsku budú opäť turisti z krajín, kde je priaznivá epidemická situácia, uviedol Kurz.



Kancelár zdôraznil, že vďaka intenzívnemu testovaniu a povinnému noseniu FFP 2 respirátorov sa zabránilo zavedeniu lockdownu v šiestich spolkových krajinách a v Dolnom Rakúsku ho ukončia 2. mája.



Varoval však, že po uvoľnení opatrení počet infekcií opäť stúpne, uviedol Kurz, ale vďaka očkovaniu nebude nápor na nemocnice taký veľký ako doteraz. Kurz vyzval Rakúšanov, aby sa naďalej správali zodpovedne a vydržali ešte niekoľko týždňov. V lete sa už život podľa neho opäť vráti do normálu.