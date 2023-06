Väčšinu úloh sa podarilo splniť, zhodnotil Pavel 100 dní vo funkcii

Praha 15. júna (TASR) - Väčšinu úloh, ktoré si český prezident Petr Pavel stanovil na prvých sto dní svojho mandátu, sa podľa neho podarilo dotiahnuť do konca a dlhodobejšie plány aspoň rozpracovať. Za najväčší úspech považuje naštartovanie smeru, ktorým by sa chcel uberať v nasledujúcich piatich rokoch. Uviedol to vo štvrtok na bilančnej tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)