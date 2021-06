Na archívnej snímke významní českí herci Libuše Šafránková a Josef Abrhám, 2004. Foto: TASR - Daniel Veselský

Na snímke herečka Libuše Šafránková ako Popelka vo filmovej rozprávke Tři oříšky pro Popelku (1973). Foto: Printscreen YouTube

Praha 9. júna (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrela česká herečka Libuše Šafránková, známa ako Popoluška z filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke televízia CNN Prima News, pre ktorú to potvrdil herečkin syn Josef Abrhám ml.Herečka v minulosti bojovala s rakovinou, pripomína CNN Prima News. Minulý rok odstúpila z natáčania pripravovanej filmovej rozprávky Mamánek.Šafránková sa narodila 7. júna 1953 v Brne. Od detstva chodila na dramatické krúžky a študovala na brnianskom konzervatóriu.Libuše Šafránková sa narodila v Brne 7. júna 1953. Od detstva chodila na dramatické krúžky, v roku 1971 absolvovala brnianske konzervatórium. Už počas štúdia účinkovala v činohre Štátneho divadla Brno a v roku 1971 sa po prvý raz objavila pred kamerou, kedy si zahrala postavu Barunky v štvordielnom filme režiséra Antonína Moskalyka Babička.Vzápätí po skončení konzervatória zamierila do Prahy, kde získala angažmán v Divadle Za branou. Po ročnom pôsobení v tomto divadle nastúpila v roku 1972 do ďalšieho pražského divadla Činoherní klub. V roku 1992 spoločne so svojím manželom Josefom Abrhámom opustila Činoherný klub a na krátky čas – od 1. augusta 1992 do 31. júla 1994 – sa stala členkou činohry Národného divadla v Prahe.Herečka, pre ktorú bol charakteristický jemný dievčenský vzhľad a kultivovaný prejav, režiséri od začiatku často a radi obsadzovali do rozprávok. Srdcia miliónov divákov doma aj v zahraničí si získala najmä ako Popoluška v rozprávke režiséra Václava Vorlíčka Tri oriešky pre Popolušku (1973), ktorá bola v roku 2000 vyhlásená na medzinárodnom festivale detských filmov v Zlíne za rozprávku storočia.Známe a obľúbené boli tiež rozprávky Princ a Večernica (1979), Soľ nad zlato (1982) a filmy Můj brácha má prima bráchu (1975) alebo Tretí princ (1983).Svoj komediálny talent naplno a s veľkým úspechom predviedla vo filmoch Slavnosti sněženek (1983) alebo Vesničko má středisková (1985). V tejto legendárnej komédii režiséra Jiřího Menzla stvárnila postavu nevernej manželky Jany, ktorá podvádza žiarlivého manžela.Úspešne sa predviedla aj v komédii Jan Svěráka Obecná škola (1990), kde si zahrala po boku Zdeňka Svěráka. Zažiarila tiež v snímke režiséra Jana Svěráka Kolja (1996), keď za svoju rolu získala Českého leva. Vo filme Báječná léta pod psa (1997), ktorý vznikol podľa predlohy spisovateľa Michala Viewegha, zasa stvárnila zložitú charakterovú postavu v jej 30-ročnom životnom období. Účinkovala aj vo filmovom debute slovenského režiséra Martina Mináča a scenáristu Jiřího Hubača Všetci moji blízki (1999).Obľúbená herečka sa v roku 2013 zhostila aj ďalšej veľkej filmovej roly, keď zažiarila v snímke Donšajni. Jej životnú lásku vo filme stvárnil slovenský herec Martin Huba.V roku 2008 vyhrala Libuše Šafránková anketu Českej televízie "Hvězda mého srdce" o najobľúbenejšieho herca a herečku. V roku 2015 jej prezident Miloš Zeman udelil vysoké štátne vyznamenanie medailu Za zásluhy o štát v oblasti umenia.Zdroj: www.csfd.cz, http://archiv.narodni-divadlo.cz, www.ceskatelevize.cz