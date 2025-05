Voľby do Poslaneckej snemovne v ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra

Praha 13. mája (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra. Termín, o ktorom rozhodol český prezident Petr Pavel, v utorok oznámila jeho kancelária, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Prezident republiky Petr Pavel v súlade s Ústavou a zákonom o voľbách do Parlamentu Českej republiky rozhodol o vyhlásení volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a stanovil dni ich konania na piatok 3. októbra a sobotu 4. októbra 2025. Rozhodnutie podlieha spolupodpisu predsedu vlády,“ uviedla prezidentská kancelária.



Po formálnej stránke budú voľby vyhlásené, keď rozhodnutie prezidenta bude publikované v Zbierke zákonov a medzinárodných zmlúv.



Niektorí českí politickí analytici považujú vyhlásenie termínu za oneskorené, podľa iných na tom nezáleží, pretože predvolebná kampaň sa už aj tak rozbehla. Podľa prieskumu agentúry Kantar stále výrazne vedie hnutie ANO so ziskom 35 percent, nasleduje ho koalícia SPOLU s podporou 19,5 percenta a za ňou s 12,5 percentami hnutie STAN. Do snemovne by sa podľa tohto prieskumu dostalo aj hnutie SPD, Piráti a Motoristi.



V týchto parlamentných voľbách budú môcť českí voliči po prvýkrát voliť aj korešpondenčne.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)