Voľby newyorského starostu podľa očakávaní vyhral demokrat Eric Adams

Na snímke sprava republikánsky kandidát na starostu New Yorku Curtis Sliwa gestikuluje počas diskusie s demokratickým kandidátom na starostu Ericom Adamsom v New Yorku, 26. októbra 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York 3. novembra (TASR) - V utorkových voľbách starostu v najľudnatejšom americkom meste New York podľa očakávaní zvíťazil demokratický kandidát Eric Adams, ktorý s veľkým náskokom porazil republikánskeho súpera Curtisa Sliwu. Vyplýva to z prognóz amerických médií, ktoré už krátko po zatvorení volebných miestností zverejnili viaceré americké médiá, informovala agentúra AP.Podľa neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnila newyorská volebná komisia, Adams zrejme získal viac než 70 percent hlasov, zatiaľ čo Sliwa len niečo vyše 20 percent.Eric Adams (61) sa tak stane druhým afroamerickým starostom v dejinách New Yorku, ktorý je v rámci USA považovaný za tradičnú baštu demokratov. Tejto bývalý policajný kapitán a súčasný starosta newyorskej mestskej časti Brooklyn je v rámci Demokratickej strany považovaný za centristicky orientovaného politika.Na čele newyorského magistrátu Adams nahradí dosluhujúceho demokratického starostu Billa de Blasia, ktorý bol vo funkcii už dve volebné obdobia (od roku 2014) a opäť už kandidovať nemohol. Funkčné obdobie sa mu skončí 31. decembra.Adamsov republikánsky protikandidát Curtis Sliwa (67) je známy ako zakladateľ medzinárodnej organizácie The Guardian Angels, ktorá sa prostredníctvom občianskych pouličných hliadok snaží znížiť úroveň násilia v New Yorku aj iných mestách v USA aj v zahraničí. Obaja kandidáti vzišli ako víťazi z primárok svojich strán.