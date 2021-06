Von der Leyenová a Michel vítajú návrat USA na medzinárodnú scénu

Brusel 15. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady Charles Michel privítali "návrat" USA na medzinárodnú scénu. Urobili tak v utorok popoludní - na úvod summitu EÚ - USA, na ktorom sa zúčastňuje aj nový prezident USA Joe Biden. Obe strany vnímajú summit ako príležitosť na opätovné posilnenie transatlantických vzťahov.



"Vážený pán prezident, drahý Joe, sme radi, že Vás môžeme privítať v Bruseli. Vrátili ste sa do Bruselu a Amerika sa vrátila na globálnu scénu," uviedol Michel po boku Bidena a Von der Leyenovej.



Podľa Michela, ktorý podujatie na najvyššej úrovni hostí v budove Európskej rady, je návrat Spojených štátov na globálnu scénu dobrou správou pre Európu aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. "Sme veľmi radi, že s Vami môžeme spolupracovať pri riešení dôležitých globálnych výziev," vyhlásil Michel.



Ursula von der Leyenová poďakovala Bidenovi za to, že sa mu podarilo "tak rýchlo" navštíviť Brusel, čo podľa jej slov zdôrazňuje jeho osobný vzťah k EÚ. Biden nastúpil do úradu v januári tohto roku.



"Posledné štyri roky neboli ľahké," uviedla šéfka eurokomisie s odkazom na administratívu predchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Uistila pritom Bidena že EÚ je "priateľom a spojencom" Spojených štátov.



Joe Biden v reakcii na vrelé privítanie ubezpečil, že jeho vláda sa teší na spoluprácu s EÚ aj NATO.



Podľa tlačovej agentúry Reuters je cieľom Bidenovho európskeho turné mobilizovať podporu európskych krajín na obranu západných demokracií proti čoraz asertívnejšiemu Rusku a proti nárastu vojenského a ekonomického potenciálu Číny.