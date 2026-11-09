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WMO: El Niňo prinesie ešte väčšie teplo a extrémne prejavy počasia
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ženeva 9. novembra (TASR) - Aktuálne výnimočne silný klimatický jav El Niňo prinesie vo svete ešte väčšie teplo než vyprodukoval dosiaľ a spôsobí tiež extrémne prejavy počasia, ktoré budú pretrvávať aj počas roka 2027. Vyplýva to zo správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) o stave globálnej klímy zverejnenej v pondelok, podľa ktorej je rok 2026 poznačený mimoriadne vysokými globálnymi teplotami, pokračujúcim topením ľadovcov a stúpajúcou hladinou morí, píše TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.