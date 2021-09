Z Kábulu odštartovalo prvé lietadlo s cudzincami od odchodu vojakov

Kábul 9. septembra (TASR) - Lietadlo s približne 200 pasažiermi vrátane občanov USA vzlietlo vo štvrtok z kábulského letiska. Išlo o prvý let s cudzincami z letiska v afganskej metropole od skončenia evakuácií z krajiny pod vedením Spojených štátov 30. augusta, informovala agentúra AFP.



Americká agentúra Associated Press citovala nemenovaného predstaviteľa USA, že v prospech odletu lietadla spoločnosti Qatar Airways do Dauhy intervenovali dvaja vysokopostavení predstavitelia vládneho hnutia Taliban. Na palube boli okrem Američanov údajne aj Nemci, Maďari či Kanaďania.



Na letiskovej ploche sa objavili aj predstavitelia Kataru, ktorí novinárom oznámili, že kábulské letisko je pripravené na pokračovanie medzinárodnej letovej prevádzky. Letisko bolo značne poškodené počas chaotických evakuácií viac než 100.000 ľudí na konci augusta. Ďalšie lietadlo má z Kábulu podľa Katarčanov odletieť v piatok.



Stovky bývalých afganských spolupracovníkov americkej armády sa už viac než týždeň nachádzajú v meste Mazáre Šaríf na severe krajiny a čakajú na povolenie odletieť z vlasti súkromnými charterovými letmi. Taliban sľúbil, že pasažierom s platnými cestovnými dokladmi umožní opustiť krajinu, avšak mnohí z Afgancov čakajúcich v Mazáre Šaríf potrebné dokumenty nemajú, upozornila agentúra AP.