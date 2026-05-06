Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Zakladateľ stanice CNN Ted Turner zomrel vo veku 87 rokov

Na archívnej snímke zo 4. mája 1995 americký mediálny magnát Ted Turner. Foto: TASR/AP

Washington 6. mája (TASR) - Americký mediálny magnát Ted Turner, ktorý založil televíznu stanicu CNN v roku 1980, zomrel v stredu vo veku 87 rokov, uvádza tlačová správa spoločnosti Turner Enterprises. TASR o tom informuje podľa správy portálu CNN a agentúry AFP.

Turner založil televíziu Cable News Network (CNN), ktorá začala v roku 1980 ako prvá vysielať spravodajstvo 24 hodín denne. Veľký úspech zaznamenala napríklad vysielaním naživo štartu raketoplánu Challenger v roku 1986, ktorý 73 sekúnd po štarte vybuchol, invázie do Kuvajtu v roku 1990 a najmä po invázii do Iraku.

Spravodajskú stanicu CNN podľa ich vyhlásení sledovali svetové osobnosti ako Margaret Thatcherová, Michail Gorbačov, Francois Mitterrand a dokonca aj Fidel Castro. Z výroku bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka o tom, že televíziu sleduje nepretržite, sa stal dokonca reklamný šot.

Robert Edward „Ted“ Turner III. sa narodil 19. novembra 1938 v Cincinnati, štát Ohio. Študoval na Brown University v Providence, ktorú nedokončil. Po otcovej smrti ako 24-ročný zdedil úspešnú rodinnú firmu na predaj billboardov. V roku 1970 kúpil rozhlasovú stanicu v Atlante, z ktorej časom vybudoval celoštátnu sieť. Stala sa základom spoločnosti Turner Broadcasting System (TBS). Už vtedy patril medzi najdôležitejších mediálnych magnátov v USA.

Po skončení svojich aktivít v mediálnych kruhoch po roku 2000, keď sa vzdal riadiacich funkcií v spoločnosti, sa prostredníctvom nadácie Turner Foundation začal venovať charite.
