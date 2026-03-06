< sekcia Zahraničie
Zamestnanci ukrajinskej banky boli prepustení a sú na Ukrajine
Ako na svojom webe informovala stanica Euronews, Sybiha v piatok ráno obvinil Maďarsko z únosu siedmich zamestnancov ukrajinskej štátnej banky spolu s veľkým objemom hotovosti a zlata.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 6. marca (TASR) - Sedem zamestnancov ukrajinskej banky, ktorí boli zadržaní maďarskými úradmi, prepustili na slobodu a v piatok sa vrátili na Ukrajinu. V príspevku na sieti X o tom informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
„Podarilo sa nám zabezpečiť prepustenie siedmich ukrajinských občanov, ktorí boli zadržaní v Budapešti. Už sú v bezpečí a prekročili ukrajinskú hranicu,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie.
Podľa dotknutej ukrajinskej banky Oščadbank jej zamestnanci prevážali 40 miliónov dolárov, 35 miliónov libier a deväť kilogramov zlata, a to z Rakúska na Ukrajinu.
Banka dodala, že konvoj bol organizovaný v spolupráci s rakúskou bankou Raiffeisen. „Náklad bol zaregistrovaný v súlade s medzinárodnými prepravnými predpismi a platnými európskymi colnými postupmi,“ uviedla.
Podľa agentúry DPA figuruje v pozadí tohto incidentu spor medzi Maďarskom a Ukrajinou týkajúci sa dodávok ruskej ropy ropovodom Družba, ktorého časť sa nachádza aj na ukrajinskom území. Po poškodení ropovodu pri ruských útokoch vláda v Budapešti naliehala na Kyjev, aby potrubie rýchlo opravil a obnovil tranzit. Ukrajina uviedla, že rýchla oprava nie je možná, čo sa stretlo s kritikou v Maďarsku a susednom Slovensku. V snahe zvýšiť tlak na Ukrajinu Maďarsko zablokovalo schválenie úveru EÚ vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za marenie poskytnutia tejto pôžičky. Kým vláda v Budapešti považovala Zelenského tvrdé vyjadrenia za „vydieranie“, Európska komisia v piatok Zelenského slová kritizovala ako „neprijateľné“. Zelenskyj opakuje, že Ukrajina nemá alternatívu k pôžičke EÚ.
