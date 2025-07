Zelenskyj podpísal nový protikorupčný zákon

Kyjev 31. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že podpísal návrh zákona, ktorého cieľom je obnoviť nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov. Legislatívu krátko pred jeho štvrtkovým podpisom schválil ukrajinský parlament. Nahradí nedávno schválený kontroverzný zákon, ktorý právomoci týchto úradov výrazne obmedzil a vyvolal rozsiahlu kritiku i nebývalé protesty. Nové znenie zákona parlamentu po kritike predložil samotný prezident, píše TASR podľa agentúry AP.



„Práve som podpísal tento dokument, ktorého znenie bude okamžite zverejnené. Zaručuje normálnu a nezávislú prácu protikorupčných orgánov a všetkých orgánov činných v trestnom konaní v našej krajine,“ uviedol Zelenskyj.



Návrh krátko predtým schválili poslanci jednokomorového ukrajinského parlamentu; v 450-člennej Najvyššej rade (Verchovnej rade) zaň hlasovalo 331 poslancov a deviati sa hlasovania zdržali.



Minulotýždňová kontroverzná legislatíva obmedzila právomoci dvoch kľúčových ukrajinských protikorupčných orgánov - Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP). V súlade s ňou mali prejsť oba úrady priamo pod dohľad generálneho prokurátora, ktorého vymenúva prezident.



Legislatívu ešte pred schválením kritizovali mimovládne organizácie i ľudskoprávne skupiny. Zelenskyj ju po odobrení parlamentom podpísal, za čo si vyslúžil kritiku doma i v zahraničí vrátane Bruselu. Zákon totiž vyvolal obavy, že vláda by mohla zasahovať do vyšetrovania a potenciálne tak ovplyvňovať či zastavovať kauzy svojich chránencov. Vo viacerých ukrajinských mestách vrátane metropoly Kyjev po jeho schválení vypukli najrozsiahlejšie protesty od začiatku ruskej invázie.



Zelenskyj v reakcii na tieto udalosti urýchlene schválil znenie nového návrhu a predložil ho do parlamentu. Cieľom novej legislatívy je podľa jeho slov posilnenie právneho poriadku a zaručenie nezávislosti protikorupčných úradov, ako aj ich ochrana pred akýmkoľvek ruským vplyvom.