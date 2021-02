Zomrel George Shultz, ktorý pomohol ukončiť studenú vojnu

Na archívnej snímke z 28. januára 1986 vtedajší americký prezident Ronald Reagan v Bielom dome vo Washingtone Foto: TASR/AP

Washington 7. februára (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrel v sobotu bývalý americký minister zahraničných vecí George P. Shultz, ktorý sa väčšinu 80. rokov minulého storočia snažil zlepšovať vzťahy so Sovietskym zväzom a rozvíjať mier na Blízkom východe.Shultz zomrel v sobotu vo svojom dome v areáli Stanfordskej univerzity, informovala agentúra AP.George Shultz, ktorý bol ministrom zahraničných vecí USA v rokoch 1982-89 a v štyroch republikánskych vládach zastával aj iné funkcie, oslávil svoje 100. narodeniny 13. decembra minulého roku.Počas svojej dlhej kariéry vo verejnej službe bol Shultz ministrom práce a ministrom financií za prezidenta Richarda Nixona a vo funkcii ministra zahraničných vecí v administratíve prezidenta Ronalda Reagana strávil viac ako šesť rokov.Práve vo funkcii šéfa diplomacie zohral Shultz rozhodujúcu úlohu v dramatickom zmiernení napätia medzi USA a Sovietskym zväzom, ku ktorému došlo koncom 80. rokov, napísal denník The Washington Post (WP).Na rozdiel od niektorých svojich kolegov v Reaganovej administratíve si totiž Shultz myslel, že Michail Gorbačov predstavuje odklon od predchádzajúcich sovietskych vodcov a tlačil Reagana, aby prekonal byrokratické a politické prekážky a budoval konštruktívnejší vzťah so ZSSR, dlhoročným protivníkom v studenej vojne, dodal WP.Následne, v roku 1987, Sovietsky zväz a USA podpísali zmluvu o raketách krátkeho a stredného doletu (INF), ktorá bola bodom zvratu v pretekoch v jadrovom zbrojení.Shultz bol najstarším žijúcim bývalým členom vlády akejkoľvek americkej administratívy, dodala AP.