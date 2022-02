Zomrel spoluobjaviteľ vírusu HIV, Luc Montagnier mal 89 rokov

Paríž 10. februára (TASR) - Spoluobjaviteľ vírusu HIV a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Luc Montagnier zomrel v utorok vo veku 89 rokov v nemocnici v Neuilly-sur-Seine na okraji Paríža. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy francúzskeho denníka La Croix, ktorému to potvrdil starosta Jean-Christophe Fromantin.



Montagnier dostal Nobelovu cenu spolu Françoise Barré-Sinoussiovou v roku 2008 za spoločnú prácu v Pasteurovom inštitúte v Paríži na izolovaní vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Ich práca bola kľúčová pre vývoj testov a antiretrovirálnych liekov proti tomuto patogénu.



Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) sa dostal do pozornosti verejnosti v roku 1981, keď lekári spozorovali nezvyčajné úmrtia medzi mladými homosexuálnymi mužmi v Kalifornii a New Yorku.



Montagnier v snahe izolovať pôvodcu tohto ochorenia súperil s americkým vedcom Robertom Gallom. Napokon sa za spoluobjaviteľov vírusu HIV považujú obaja, i keď tomuto uznaniu predchádzali právne a dokonca aj diplomatické spory medzi Francúzskom a Spojenými štátmi, pripomína agentúra AFP.



V posledných rokoch sa Montagnier stával čoraz väčším kritikom očkovania a bol aj odporcom vakcinácie proti ochoreniu COVID-19. Na začiatku pandémie nového koronavírusu bol jednou z prvých známych osobností, ktoré tento patogén označili za umelo vytvorený. Montagnier ďalej upozorňoval, že vakcíny proti koronavírusu spôsobia vznik ďalších variantov. Väčšina vedeckej komunity ho za tieto vyjadrenia kritizovala.