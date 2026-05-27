Brigády založené duchovným Sadrom sa integrujú do ozbrojených zložiek
Autor TASR
Bagdad 27. mája (TASR) - Iracký šiitský duchovný a bývalý vodca milícií Muktadá as-Sadr v stredu oznámil „úplné oddelenie“ svojej ozbrojenej frakcie Mierové brigády (Sarája as-Salám) od šiitského hnutia a jej integráciu do ozbrojených síl Iraku.
Toto oznámenie prichádza v čase, keď USA stupňujú svoj tlak na irackú vládu, aby dostala ozbrojené skupiny na svojom území pod kontrolu štátu. Ide o krok, ku ktorému sa pri nástupe do funkcie zaviazal aj nový iracký premiér Alí az-Zajdí, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Zajdí podporuje tiež myšlienku, aby mal štát výhradnú kontrolu nad zbraňami. Aj Washington žiada, aby skupiny, ktoré USA označujú za teroristické organizácie, odovzdali svoje zbrane vládnym silám.
„Sme pripravení rozpustiť brigádu vytvorenú pred rokmi a odovzdať Mierové brigády hlavnému veliteľovi ozbrojených síl,“ dodal duchovný as-Sadr, ktorý je zároveň vodcom Národného šiitského hnutia a v Iraku populárnym politikom.
Hlavným veliteľom irackých ozbrojených síl je premiér a ten oznámenie šiitského vodcu privítal. Túto príležitosť zároveň využil na to, aby opätovne vyzval všetky ozbrojené frakcie postupovať rovnako a „pôsobiť pod záštitou štátu a jeho oficiálnych inštitúcií s cieľom zaručiť ochranu Iraku.“ Takýto krok by podľa neho pomohol posilniť bezpečnosť, suverenitu a stabilitu Iraku. Dodal, že štát by mal byť jediným orgánom oprávneným držať zbrane a presadzovať zákon.
Muktadá as-Sadr v minulosti viedol aj milície nazývané Mahdího armáda, ktoré boli po invázii USA v roku 2003 jedným z hlavných protivníkov amerických a irackých síl. Neskôr Mahdího armádu rozpustil a po vzniku Islamského štátu vytvoril Mierové brigády, ktoré bojovali proti džihádistom.
Spojené štáty, ktoré majú v Iraku stále značný vplyv, teraz tlačia na vládu, aby obmedzila vplyv Iránom podporovaných skupín, ktoré počas posledných rokov opakovane útočili na americké ciele v regióne. Časť ozbrojených skupín svoje odzbrojenie rozhodne odmieta a ďalšia nie je ochotná riešiť túto otázku pod tlakom USA.
