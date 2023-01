Brigitte Macronová podporila povinné nosenie uniforiem na školách

Paríž 12. januára (TASR) — Prvá dáma Francúzska Brigitte Macronová podporila návrh zákona o zavedení školských uniforiem na francúzskych školách. Takýto krok by podľa nej zmiernil sociálnu nerovnosť medzi študentmi. Vo štvrtok to uviedla stanica BBC, informuje TASR.



Manželka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a zároveň bývalá učiteľka pre denník Le Figaro povedala, že študenti okrem iného ušetria čas aj peniaze, ktoré by za iných okolností minuli na nákup značkového oblečenia.



BBC uvádza, že francúzske Národné zhromaždenie aktuálne rokuje o návrhu zákona, ktorým by sa zaviedla povinnosť nosiť v štátnych školách uniformy.



Podľa poslanca Rogera Chudeaua, ktorý stojí za týmto návrhom zákona, by nosenie školských uniforiem odstránilo sociálne bariéry medzi študentmi, ktoré sa manifestujú prostredníctvom oblečenia a rovnako by zabránilo tomu, že by žiaci nosili do školy oblečenie typické pre ich etnickú príslušnosť či náboženské presvedčenie.



Ľavicoví poslanci však návrh zákona kritizujú a označujú ho za "spiatočnícky". Aj francúzsky minister školstva Pap Ndiaye vyhlásil, že novú legislatívu nepodporí, keďže nosenie uniforiem by podľa neho nemalo byť prikázané štátom. Jednotlivé školy by sa mali samé rozhodnúť, či rovnaké oblečenie pre študentov zavedú.



Štátne školy vo Francúzsku sú bezplatné a dostupné pre všetkých študentov, zatiaľ čo súkromné vzdelávacie inštitúcie sú platené, majú prísnejšie požiadavky a od svojich zverencov môžu vyžadovať aj nosenie uniforiem.



Až do 60. rokov 20. storočia boli uniformy na francúzskych školách bežným javom — mali zabrániť tomu, aby sa žiaci zašpinili atramentom z pier. Po zavedení guľôčkového pera sa však uniformy zo škôl vytratili. Naďalej sú však štandardom vo francúzskych departementoch v Karibiku, napríklad vo Francúzskej Guyane či na ostrovoch Martinik a Guadeloupe.