Brigitte Macronová sa vyliečila z koronavírusovej infekcie

Paríž 9. januára (TASR) - Manželka francúzskeho prezidenta Brigitte Macronová sa zotavila z koronavírusovej infekcie a vrátila sa do Elyzejského paláca. Informovala o tom v sobotu rozhlasová stanica France Info, ktorá sa odvolala na zdroje v prezidentskom paláci.



Koronavírus SARS-CoV-2 sa u 67-ročnej Brigitte Macronovej potvrdil testom uskutočneným 24. decembra v prezidentskej rezidencii Fort Bregancon na juhu krajiny, kde prezidentský pár slávil Vianoce. Elyzejský palác v tom čase o Macronovej nakazení neinformoval.



Podľa rozhlasovej stanice Europe 1 mala prvá dáma Francúzska len mierne príznaky choroby COVID-19. Jej kancelária oznámila, že je už úplne zdravá. Testy, ktorým sa Brigitte Macronová podrobila vo Fort Bregancon 30. a 31. decembra, boli už negatívne.



Od 4. januára je prezidentova manželka opäť v Elyzejskom paláci a venuje sa svojim obvyklým aktivitám, informoval portál France Info.



Brigitte Macronová bola pred vlastným pozitívnym testom v karanténe, pretože u jej manžela, prezidenta Emmanuela Macrona sa nákaza potvrdila testom zo 17. decembra.



Následne sa prezident utiahol do rezidencie La Lanterne na území palácového komplexu vo Versailles. Jeho manželka zostala v prezidentskom byte v Elyzejskom paláci v Paríži. Odtiaľ potom s už uzdraveným Macronom odcestovali do Breganconu.



V čase, kým bol Macron chorý, jeho kancelária každý deň zverejňovala správy o jeho zdravotnom stave a aj prezident v jednom videu popísal, ako sa v chorobe cíti. Hovoril, že COVID-19 sa uňho prejavuje kašľom, horúčkami a stuhnutosťou svalov.



Fakt, že Macron sa nakazil koronavírusom nového typu, spôsobil, že do karantény sa utiahli viacerí francúzski politici vrátane premiéra Jeana Castexa. Pre stretnutie s Macronom sa izoloval aj predseda Európskej rady Charles Michel.