Brigitte Macronovú mrzí jej výrok na adresu protestujúcich feministiek
Brigitte Macronová znovu potvrdila svoj záväzok pomáhať obetiam sexuálneho násilia a obťažovania.
Autor TASR
Paríž 16. decembra (TASR) - Francúzska prvá dáma Brigitte Macronová uviedla, že ju mrzí, ak svojím nedávnym výrokom „ublížila ženám – obetiam“ sexuálneho násilia. Ide o slová na adresu skupiny feministiek, ktoré prerušili predstavenie humoristu Aryho Abittana, obvineného svojho času zo znásilnenia.
„Mrzí ma, ak som ublížila ženám – obetiam,“ uviedla Macronová podľa agentúry DPA. Vysvetlila, že svojimi slovami chcela upokojiť Abittana, ktorý mal obavy z opätovného narušenia svojho predstavenia. Priznala, že nezvolila vhodné slová - šlo o slovné spojenie „sales connes“ (v preklade „sprosté kravy“). Dodala tiež, že si neuvedomila, že jej krátku výmenu názorov s hercom, ktorá sa odohrala v úzkom kruhu ľudí, niekto natáča.
Video nasnímala osoba z agentúry Bestimage, ktorej šéfka Mimi Marchandová je blízkou spolupracovníčkou Brigitte Macronovej. Na zázname okrem toho vidieť, ako Macronová po svojich slovách pozrie do objektívu. Agentúra pre AFP uviedla, že dané video sa dostalo na verejnosť v dôsledku chyby.
Brigitte Macronová znovu potvrdila svoj záväzok pomáhať obetiam sexuálneho násilia a obťažovania. „Keď ma o pomoc požiadajú, vždy v tejto oblasti konám, pretože je to priorita,“ uviedla a zdôraznila, že jej kroky v tejto oblasti sú často diskrétne.
Na otázku, či svoje slová ľutuje, Macronová odpovedala: „Nemôžem ľutovať, čo hovorím...Som síce manželkou prezidenta republiky, ale predovšetkým som sama sebou. A keď som v súkromí, môžem sa uvoľniť spôsobom, ktorý vôbec nie je vhodný.“
Abittan je medzinárodne známy vďaka svojej úlohe vo filme Čo sme komu urobili. V roku 2021 bol obvinený zo znásilnenia mladej ženy, s ktorou sa stýkal niekoľko týždňov. Toto vyšetrovanie bolo v apríli 2024 zastavené.
Po dlhšom prerušení kariéry sa Abittan vrátil na javisko s predstavením, ktoré už predtým pritiahlo pozornosť feministických aktivistiek.
