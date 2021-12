Brinková: Demokracia je flexibilná a má schopnosť autokorekcie

Bratislava 16. decembra (TASR) - Hlavným cieľom minulotýždňového virtuálneho Summitu za demokraciu (S4D) bolo posilniť záväzok Spojených štátov postaviť demokraciu a ľudské práva do centra zahraničnej politiky USA. Pre TASR TV to povedala veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brinková, ktorá bola hostkou Pavla Demeša v relácii SVET.



Úlohou S4D bolo podľa nej združiť svetových lídrov, ale aj zástupcov občianskej spoločnosti a súkromného sektora, aby diskutovali o tom, ako posilniť demokraciu a chrániť ju proti autoritárstvu.



"S4D bol nielen o splnení prísľubu, ktorý dal prezident USA Joe Biden po nástupe do úradu. Summit bol najmä snahou bojovať proti poklesu úrovne demokracie vo svete. Som rada, že Slovensko sa na tomto podujatí priamo zúčastnilo," povedala Brinková.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová bola jedným z predstaviteľov krajín sveta, ktorí prijali pozvanie na panelovú diskusiu o prevencii a boji proti korupcii.



"Jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré (Čaputová) povedala, bolo, že sa v kontexte boja proti korupcii treba zameriavať na ľudí, a nie na inštitúcie," myslí si americká veľvyslankyňa, ktorá sa odvolala aj na svoje vlastné skúsenosti.



"Po 25 rokoch v štátnych službách USA si myslím, že korupcia a ďalšie problémy naozaj existujú, a myslím si, že zamerať sa na ľudí, ktorí môžu obnoviť demokraciu a právny poriadok, je naozaj dôležité... Na potlačenie korupcie potrebujete tri veci: Potrebujete motivovaných politických lídrov, potrebujete inštitúcie, ktoré presadzujú dodržiavanie práva, a tou najdôležitejšou vecou sú ľudia, ktorí nie sú ochotní tolerovať korupciu. O tom hovorila aj (slovenská) prezidentka," dodala Brinková.



Veľvyslankyňa USA na Slovensku tvrdí, že "demokracia je flexibilná a má schopnosť autokorekcie", zatiaľ čo autoritárske režimy toho podľa nej schopné nie sú.



"Viete, hovorí sa, že demokracia je kolektívny šport, musíte sa do nej zapojiť, aby reálne fungovala. A to si vyžaduje zodpovednosť každého občana byť súčasťou tohto procesu," tvrdí Brinková.



Podľa nej sa americký prezident Joe Biden rozhodol zorganizovať Summit za demokraciu práve preto, aby posilnil záväzok USA postaviť demokraciu a ľudské práva do centra zahraničnej politiky Spojených štátov.



"Summit mal veľkú mediálnu pozornosť. V USA sa debatovalo o tom, prečo sa vlastne nevenujeme tejto téme len na národnej úrovni, keďže to bolo medzinárodné podujatie. Ale o tom demokracia je. Prezident USA chce obnoviť demokraciu doma, ale aj vo svete. Nebudeme úspešní, ak nebudeme s inými svetovými demokraciami pracovať spoločne v rámci snahy upevniť demokraciu," povedala diplomatka a dodala, že jej úlohou ako vedúcej veľvyslanectva USA v SR je "podporovať slovenskú vládu pri dosahovaní tohto cieľa".



Minulotýždňový Summit za demokraciu sa týkal troch základných tém: obrany pred autoritárstvom, boja proti korupcii a podpory dodržiavania ľudských práv. Na dvojdňovom virtuálnom podujatí sa postupe stretli predstavitelia krajín, kde je demokracia už etablovaná, ale aj kde ešte len vzniká.



Brinková je vysokopostavená americká kariérna diplomatka. Počas 20 rokov strávených v zahraničnej službe približovala politiku Spojených štátov v Európe a Eurázii. Na post americkej veľvyslankyne na Slovensku ju v marci 2019 nominoval vtedajší americký prezident Donald Trump, neskôr jej nomináciu schválil Senát. Vystriedala veľvyslanca Adama Sterlinga, ktorý tento post zastával od roku 2016.