Brinková:USA so spojencami hľadá možnosti pre vývoz obilnín z Ukrajiny

Washington 11. mája (TASR) - Spojené štáty sa snažia spoločne so svojimi medzinárodnými partnermi nájsť alternatívne riešenia pre vývoz obilia a kukurice z Ukrajiny. V utorok to uviedla doterajšia americká ambasádorka na Slovensku a nominantka na post veľvyslanca USA na Ukrajine Bridget Brinková. TASR informuje podľa správy spravodajskej stanice CNN.



"Snažíme sa spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri hľadaní alternatívnych ciest pre obilie a kukuricu z Ukrajiny, rovnako ako aj spolupracovať s ostatnými humanitárnymi organizáciami pre zásobovanie krajín, ktoré sú na vývoze (z Ukrajiny) závislé," uviedla Brinková.



"Momentálne je to obrovská výzva, pretože Rusko blokuje prístavy v Čiernom a Azovskom mori," povedala Brinková počas vypočutia pred Senátnym výborom pre zahraničné vzťahy. Podľa jej slov však majú USA výhodu, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena podnietila koalíciu spojencov, ktorí odsudzujú ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine rovnako ako Washington a sú pripravení spolupracovať, cituje CNN.