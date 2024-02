Brit si po úmrtí Navaľného predvolala ruských diplomatov

Londýn 17. februára (TASR) — Po smrti kritika Kremľa Alexeja Navaľného si britské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo diplomatov z ruského veľvyslanectva. Londýn im chce dať jasne najavo, že "ruské úrady považuje plne zodpovedné" za Navaľného smrť, povedal podľa agentúry AFP v piatok večer hovorca brtiského rezortu diplomacie.



"V posledných rokoch ho uväznili na základe vykonštruovaných obvinení, otrávili zakázanou nervovoparalytickou látkou a poslali do arktickej trestaneckej kolónie. Nikto by nemal pochybovať o brutálnej povahe ruského systému," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí.



Smrť Navaľného v trestaneckej kolónii musí byť podľa neho "úplne a transparentne vyšetrená". "Alexej Navaľnyj zasvätil svoj život odhaľovaniu korupcie ruského systému, volaniu po slobodnej a otvorenej politike a braniu Kremľa na zodpovednosť," zdôraznil hovorca.



V Londýne sa v piatok pred ruskou ambasádou zhromaždili desiatky ľudí, ktorí držali v rukách transparenty s nápismi v angličtine a ruštine ako "Zastavte Putina", "Vrahovia" alebo "My sme Navaľnyj".