Brit Tom Moore inšpiroval ruskú vojnovú veteránku

Petrohrad 6. mája (TASR) – Ruská veteránka z druhej svetovej vojny Zinaida Kornevová (97) sa inšpirovala kolegom, 100-ročným Britom Tomom Moorom, ktorý chôdzou po svojej záhrade nedávno zozbieral 28 miliónov libier (32 miliónov eur) na charitu pre britských zdravotníkov.



Ruska spustila svoju vlastnú akciu a chce zozbierať finančné príspevky pre rodiny lekárov a zdravotných sestier, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19. Dnes o tom informovala tlačová agentúra AP.



Kornevová nerobí okruhy po záhrade, ako to robil Moore minulý mesiac počas dní pred svojimi 100. narodeninami. Namiesto toho 97-ročná Ruska spustila webstránku s videami o svojich strastiach vojačky Červenej armády v oblasti Stalingradu.



V jednom z videí Ruska ocenila Moora, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil v britskej armáde a vypracoval sa na hodnosť kapitána, a označila ho za svoju inšpiráciu.



"Ahoj, Tom. Dozvedela som sa o tvojom príbehu. Si silná osobnosť a pravý vojak," vraví ruská vojnová veteránka a ukazuje svoje medaily. "V roku 1945 sme spolu porazili fašizmus. A teraz spoločne bojujeme proti vírusu," dodáva.



Charitatívna akcia Moora, ktorý sa stal všeobecne známy ako "Kapitán Tom", prilákala pozornosť celého sveta. Peniaze sú určené pre britský štátny zdravotnícky systém NHS.



Moore dostal od Kornevovej aj špeciálny darček - uplietla mu pár ponožiek.



"Nech ťa zohrievajú láskou z Ruska," povedala.



Do utorka zozbierala Kornevovej kampaň za päť dní v prepočte okolo 24.000 eur a Ruska dúfa, že získa 37 000 eur.



Moora v priebehu niekoľkých dní spoznalo celé Spojené kráľovstvo. Rozhodol sa totiž splniť výzvu, vďaka ktorej vyzbieral pre britský zdravotnícky personál v prvej línii milióny libier. Cieľom výzvy bolo, aby do dňa svojich 100. narodenín stokrát prešiel svoju 25 metrov dlhú záhradu s pomocou chodúľky, ktorá ho podopiera pri kráčaní. Podarilo sa mu to 16. apríla.