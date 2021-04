Brit žijúci na Slovensku: Mnohým mladým je monarchia ľahostajná

Londýn 17. apríla (TASR) - Mnohým najmä mladým ľuďom v Británii je kráľovská rodina ľahostajná. Samotná panovníčka Alžbeta II. sa pritom v minulosti vyjadrila, že za najväčšiu hrozbu pre kráľovskú rodinu nepovažuje republikánske tendencie, ale práve ľahostajnosť, keďže monarchie si vyžadujú aktívnu podporu. Pre TASR to povedal Brit David Fairhurst, ktorý dlhodobo žije na Slovensku.



Medzi Britmi sa však nachádzajú aj oddaní stúpenci monarchie, ktorí považujú členov kráľovskej rodiny za bezchybných, hovorí Fairhurst. Na druhej strane stoja tí, ktorí by si priali mať z Británie republiku, avšak ako zároveň dodáva, takí ľudia sú v menšine.



Uprostred sa nachádzajú občania, ktorí síce kráľovskú rodinu v podstate podporujú, ale nie sú veľmi nadšení jej jednotlivými členmi, vysvetľuje Fairhurst. "Pamätám si, ako moja mama s tetami nedočkavo sledovali všetky kráľovské udalosti, ako sú svadby či príchod ďalších potomkov, no zároveň sa sťažovali na to, že členovia kráľovskej rodiny sú snobi, ktorí nemajú potuchy o tom, aké je to žiť normálnym životom," uvádza príklad zo svojej rodiny.



Čo sa týka princa Philipa, ktorý zomrel minulý piatok (9. apríla) vo veku 99 rokov, britská spoločnosť ho podľa Fairhursta vnímala ako oddaného člena kráľovskej rodiny, ktorý bol však známy svojimi "absurdnými" a "urážlivými" výrokmi. "Princ Philip bol vo svojich názoroch omnoho otvorenejší (ako kráľovná), a to sa mu často vypomstilo," myslí si.



Celkovo bol podľa Fairhursta Philip jeden z menej obľúbených členov monarchie, avšak za svoj život neschytal toľko kritiky ako jeho synovia - princ Charles za to, ako sa správal k svojej manželke princeznej Diane, či princ Andrew za svoje kontakty so zosnulým finančníkom Jeffreym Epsteinom, odsúdeným za sexuálne zneužívanie.



Množstvo Britov však podľa Fairhursta skritizovalo spôsob, akým im tamojšie médiá informáciu o smrti kráľovninho manžela priniesli. Všetky hlavné televízne kanály prerušili svoje plánované vysielanie a namiesto neho niekoľko hodín vysielali predpripravené reportáže o živote vojvodu z Edinburghu, opisuje.



Jedným z problémov bol tiež spôsob, akým reportéri o Philipovi rozprávali, pričom podľa mnohých divákov používali "prehnané" a "podlízavé" prívlastky, hovorí Fairhurst. Televízni komentátori tiež podľa neho rasistické či inak urážlivé vyjadrenia princa Philipa v živom vysielaní zľahčovali a označovali ich za akési "nešťastné omyly".



Britská stanica BBC v tejto súvislosti dostala rekordný počet sťažností a niektorí ľudia dokonca spôsob televízneho pokrývania tejto udalosti prirovnali k režimu v Severnej Kórei, približuje.



"Ďalšou zo sťažností je to, že okolo úmrtia jedného 99-ročného muža sa robí taký veľký hluk, pričom v súvislosti s ochorením COVID-19 už predčasne zomreli desaťtisíce Britov," uzatvára Fairhurst.