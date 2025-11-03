< sekcia Zahraničie
Brita zadržaného po útoku vo vlaku v Anglicku obvinili
Polícia pri zásahu pôvodne zadržala dvoch Britov - 32-ročného muža tmavej pleti a 35-ročného muža karibského pôvodu.
Autor TASR
Londýn 3. novembra (TASR) - Tridsaťdvaročného Brita, ktorého zadržali v súvislosti so sobotňajším útokom nožom vo vlaku na východe Anglicka, obvinili z pokusu o vraždu a držby ostrého predmetu. V pondelok sa má v postaviť pred súd vo svojom bydlisku, meste Peterborough. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
K útoku došlo v sobotu večer v čase, keď bol vlak z mesta Doncaster v severnom Anglicku smerujúci do Londýna približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, kde núdzovo zastavil. Polícia pri zásahu pôvodne zadržala dvoch Britov - 32-ročného muža tmavej pleti a 35-ročného muža karibského pôvodu. Druhého z nich v nedeľu prepustili, pretože vyšetrovanie jeho účasť na čine nepreukázalo. Ďalších prípadných podozrivých polícia nehľadá.
Williams je obvinený z desiatich pokusov o vraždu a z ublíženia na zdraví, ktoré súvisí s útokom na policajta na policajnej stanici. Navyše ho obvinili z ďalšieho pokusu o vraždu a držania ostrého predmetu, ale to už v súvislosti so samostatným incidentom, ku ktorému došlo v sobotu nadránom v Londýne. Polícia skúma jeho možné prepojenia aj na ďalšie trestné činy.
Z 11 ľudí prevezených do nemocnice po útoku vo vlaku mali deviati život ohrozujúce zranenia. Piatich medzičasom prepustili. V kritickom, ale stabilnom stave zostáva zamestnanec železničnej spoločnosti LNER, ktorý pri snahe zastaviť útočníka podľa polície zachránil životy mnoho cestujúcich a je považovaný za hrdinu.
Polícia na mieste činu našla nôž. Nič podľa nej nenasvedčuje tomu, že išlo o teroristický útok. Napriek tomu sa podľa stanice BBC očakáva nárast policajnej prítomnosti na hlavných železničných staniciach.
Britský premiér Keir Starmer označil sobotňajší incident za „desivý a mimoriadne znepokojujúci“. Kráľ Karol III. spoločne s manželkou Kamilou vyjadrili zdesenie a šok. „Naše najhlbšie sympatie a myšlienky patria všetkým postihnutým a ich blízkym. Sme mimoriadne vďační záchranným službám za ich reakciu na tento strašný incident,“ uviedol kráľovský pár.
