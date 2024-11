Británi zvažujú zákon, ktorý by viedol k zrušeniu predaja cigariet

Londýn 5. novembra (TASR) - V britskom parlamente sa v utorok začali zaoberať schvaľovaním právnych predpisov, ktorých cieľom je zabrániť dnešným britským deťom legálne fajčiť v budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Návrh zákona o tabakových výrobkoch a elektronických cigaretách by zakazoval fajčenie na niektorých vonkajších priestranstvách vrátane detských ihrísk či vchodov do škôl a nemocníc. Od navrhovaného zákazu fajčenia v záhradách barov však upustili pre námietky majiteľov podnikov. Minister zdravotníctva Wes Streeting uviedol, že pohostinstvá "v posledných rokoch dostali poriadne zabrať" a na zákaz fajčenia pred barmi "nie je ten správny čas".



V návrhu zákona sa tiež hovorí o obmedzení príchutí elektronických cigariet a zákaze jasných farieb ich obalov, ktoré sú zacielené na deti. Tento krok sa zameriava proti "cynickému priemyslu, ktorý sa snaží viesť novú generáciu detí k závislosti od nikotínu", povedal Streeting.



Návrh tiež pokračuje v pláne predchádzajúcej konzervatívnej vlády zvýšiť minimálny vek potrebný na nákup tabakových výrobkov každý rok o jeden rok. Na základe toho by si osoby narodené po 1. januári 2009 už nemohli v dospelosti v Británii legálne kúpiť cigarety. V súčasnosti je protizákonné predávať cigarety, elektronické cigarety a tabakové výrobky ľuďom mladším ako 18 rokov.



Pokiaľ návrh zákona schvália, čo je pravdepodobné vzhľadom na veľkú väčšinu vládnucej Labouristickej strany v parlamente, Británia bude mať jedny z najprísnejších zákonov namierených proti fajčeniu vo svete, píše AP.



Podľa vyjadrenia vlády tento návrh "prelomí kruh závislosti a vydláždi cestu k Spojenému kráľovstvu bez fajčenia".



Počet fajčiarov v Británii sa od 70. rokov minulého storočia znížil o dve tretiny, no podľa oficiálnych údajov fajčí stále približne 6,4 milióna ľudí (13 percent populácie). Úrady tvrdia, že fajčenie spôsobuje v Spojenom kráľovstve približne 80.000 úmrtí ročne a zároveň aj naďalej zostáva hlavnou príčinou smrti, invalidity a zlého zdravotného stavu, ktorej sa dá predchádzať.