Británia a Austrália varujú pred následkami pozemnej ofenzívy v Rafahu

Canberra 22. marca (TASR) - Británia a Austrália varovali v piatok pred možnými devastačnými následkami pozemnej ofenzívy izraelskej armády v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Odsúdili tiež inváziu Ruska na Ukrajinu, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Po stretnutí austrálskych a britských ministrov zahraničných vecí a obrany v austrálskom meste Adelaide zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom poukazujú na potrebu "okamžitého zastavenia bojov" v Pásme Gazy, aby sa umožnilo prúdenie humanitárnej pomoci a boli prepustení rukojemníci. Ide podľa nich o kľúčový krok na ceste k trvalému a udržateľnému prímeriu.



"Vzhľadom na veľký počet vysídlených ľudí, ktorí našli v oblasti útočisko, a nedostatok bezpečných miest v Gaze, sú ministri hlboko znepokojnení potencionálne devastačnými následkami pre civilnú populáciu pri rozšírení operácie izraelskej armády do Rafahu," uvádza sa vo vyhlásení.



Izrael tvrdí, že pozemná invázia do Rafahu je potrebná na zničenie palestínskeho militantného hnutia Hamas. Pred následkami pre vyše milión Palestínčanov, ktorí tam našli útočisko, však varujú mnohé krajiny vrátane Spojených štátov.



Austrália a Británia vyzvali na prímerie v Gaze len niekoľko hodín pred hlasovaním Bezpečnostnej rady OSN o americkom návrhu rezolúcie na "okamžité prímerie" v Pásme Gazy. Takáto rezolúcia by podľa AFP vytvorila tlak na Izrael, aby zmiernil ofenzívu v Gaze, ktorá si podľa tamojších úradov vyžiadala už takmer 32.000 obetí na životoch.



Britskí a austrálski ministri tiež odsúdili "nezákonnú a nemorálnu inváziu" Ruska na Ukrajinu, pričom požadujú, aby Rusko svoje vojská stiahlo.



"Ministri vyzvali všetkých tých, čo majú blízke vzťahy s Ruskom, predovšetkým Čínu, aby sa vyhli tomu, že budú akýmkoľvek spôsobom pomáhať Rusku pri pokračovaní jeho vojny a presvedčili Rusko, aby skončilo svoju nezákonnú vojnu," uvádza vo vyhlásení.