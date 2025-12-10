< sekcia Zahraničie
Británia a Dánsko vyzývajú na zmenu dohovoru o ľudských právach
Autor TASR
Londýn 10. decembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a dánska premiérka Mette Frederiksenová presadzujú modernizáciu Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR) a základných slobôd s cieľom riešiť problém nelegálnej migrácie. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.
Vyjadrenia premiérov zverejnil denník The Guardian pred stretnutím ministrov spravodlivosti a predstaviteľov krajín, ktoré podpísali ECHR. O tomto dokumente sa bude diskutovať v Štrasburgu.
Americký prezident Donald Trump tento týždeň ostro kritizoval Európu za jej „úpadok“ a „slabosť“ v otázke imigrácie a Ukrajiny. Starmer a Frederiksenová vo svojich krajinách sprísnili imigračnú politiku a teraz vyzvali na „modernizáciu interpretácie“ ECHR, ktorý nadobudol platnosť v roku 1953. Návrh umožňuje, „aby sa systém dohovorov, v ktorý veríme, mohol vyvíjať, a odrážal tak výzvy 21. storočia“, povedali lídri.
Dohovor ECHR kritizujú poslanci v celej Európe a tvrdia, že brzdí snahy o zastavenie nelegálnej migrácie. V prípade Británie ide o príchod tisícov migrantov cez Lamanšský prieliv na malých člnoch, uvádza AFP. Britská opozičná Konzervatívna strana a protimigračná strana Reform UK, ktorá v súčasnosti vedie v prieskumoch verejnej mienky, žiadajú úplné odstúpenie od dohovoru.
Starmerova labouristická vláda sa zaviazala dodržiavať dohovor, no prehodnocuje, ako britské súdy interpretujú Článok 3, ktorý zakazuje mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie či trestanie a ktorý využívajú žiadatelia o azyl v boji proti deportácii. Preskúmava zároveň Článok, podľa ktorého „každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života“.
„Vždy budeme chrániť tých, ktorí utekajú pred vojnou a terorom, ale svet sa zmenil a azylové systémy sa musia zmeniť s ním,“ dodali Starmer a Frederiksenová.
