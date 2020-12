Británia a EÚ do nedele rozhodnú o budúcnosti brexitových rokovaní

Londýn 10. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v stredu dohodli, že do nedele rozhodnú, či sa oplatí pokračovať v rozhovoroch o brexite, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na Úrad britského premiéra na Downing Street.



Johnson a von der Leyenová podľa Downing Street absolvovali v stredu na pracovnej večeri v Bruseli diskusiu o významných prekážkach v rokovaniach.



"Medzi oboma stranami sú ešte stále veľmi veľké medzery a ešte stále nie je jasné, či sa ich dá prekonať," uviedol zdroj z prostredia Downing Street.



Rozhovory majú pokračovať v najbližších dňoch. Johnson a predsedníčka EK sa dohodli, že do nedele prijmú pevné rozhodnutie o budúcnosti rozhovorov.



Von der Leyenová na Twitteri napísala, že v súvislosti s nedoriešenými záležitosťami má každá zo strán odlišné stanovisko.



"Dohodli sme sa, že vyjednávacie tímy sa musia okamžite znovu zísť, aby tieto kľúčové záležitosti vyriešili," uviedla von der Leyenová a dodala, že rozhodnutie prijmú do konca víkendu.