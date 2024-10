Británia a EÚ sa dohodli na posilnení vzťahov, chcú usporiadať summity

Brusel 2. októbra (TASR) - Británia a Európska únia sa v stredu dohodli na posilnení vzájomných vzťahov a na usporiadaní stretnutí na najvyššej úrovni o rôznych otázkach vrátane hospodárskeho rastu, energetiky, bezpečnosti aj migrácie. V spoločnom vyhlásení to po rozhovoroch v Bruseli uviedli britský premiér Keir Starmer a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Starmer a von der Leyenová sa zhodli na "význame jedinečného vzťahu" medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ a prisľúbili tiež "ambiciózne" posilniť vzájomnú spoluprácu. Zároveň sa opäť zaviazali dodržiavať dohodu o vystúpení a ďalšie dohody uzavreté v súvislosti s podmienkami brexitu – odchodu Británie z Európskej únie.



Vo vyhlásení sa tiež potvrdzuje záväzok dodržiavať medzinárodné právo a Európsky dohovor o ľudských právach. Nekompromisní zástancovia brexitu chcú, aby Británia od dohovoru odstúpila a mohla tak deportovať žiadateľov o azyl bez zasahovania súdov.



Briti si v referende v roku 2016 odhlasovali vystúpenie z EÚ. Hlavným prísľubom kampane podporujúcej túto snahu bolo, že Británia získa späť väčšiu kontrolu nad svojimi hranicami. Odvtedy sa však počet prisťahovalcov zvýšil, nie znížil, podotýka agentúra AP.



Lídri na stretnutí v Bruseli podčiarkli spoločné výzvy, ktoré stoja pred Britániou a EÚ, predovšetkým invázia ruských síl na Ukrajinu, a taktiež zopakovali svoju "neochvejnú" podporu suverenity Ukrajiny.



Britský premiér a šéfka EK uviedli, že stabilný, pozitívny a perspektívny vzťah je v ich spoločnom záujme a poskytuje základ pre dlhodobú spoluprácu. Program tejto spolupráce vypracujú v nasledujúcich mesiacoch, no na začiatku si chcú určiť oblasti, v ktorých posilnená spolupráca bude prospešná pre obe strany, ako napríklad hospodárstvo, energetika, bezpečnosť či odolnosť.



Ďalšie ich spoločné stretnutie sa uskutoční ešte tento rok. Začiatkom budúceho roka by tiež mala prebehnúť schôdzka, ktorou by sa mohla odštartovať séria pravidelných summitov Británie a EÚ.



Starmer si podľa svojich slov myslí, že "verejnosť v Británii si želá návrat k pragmatickému a rozumnému vedeniu, pokiaľ ide o vzťahy s našimi najbližšími susedmi, aby fungoval brexit a bol v ich záujme a aby sa našli spôsoby, ako podporiť hospodársky rast, posilniť našu bezpečnosť a riešiť spoločné výzvy, ako je nelegálna migrácia a zmena klímy".



Po júlovom víťazstve v parlamentných voľbách v Británii Starmer prisľúbil, že zníži niektoré pobrexitové prekážky pre ľudí a tovar, ktoré narušili vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a euroblokom. Trvá však na tom, že Británia nezvráti brexit ani sa nevráti do jednotného trhu a colnej únie EÚ.