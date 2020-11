Británia a EÚ zdvojnásobia úsilie, aby dosiahli obchodnú dohodu

Londýn 7. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v sobotu v telefonáte dohodli, že zostanú v kontakte a ich rokovacie skupiny vystupňujú úsilie, aby sa ešte pred vypršaním času dosiahla pobrexitová obchodná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Informovali o tom tlačová agentúra AP či DPA.



Ostávajú už len necelé dva mesiace, kým Spojené kráľovstvo opustí ekonomickú sféru vplyvu Únie, preto rokovacie skupiny "zdvojnásobia snahu o dosiahnutie dohody" - ich rozhovory budú pokračovať v Londýne už v pondelok 9. novembra. Oznámil to hovorca Johnsonovho úradu na londýnskej ulici Downing Street.



Johnson podľa hovorcu povedal počas sobotňajšieho telefonátu šéfke eurokomisie von der Leyenovej, že napriek "určitému pokroku" v nedávnych rokovaniach zostávajú ešte "výrazné názorové rozdiely".



Von der Leyenová vydala vyhlásenie v podobnom duchu a poznamenala, že v obchodných rokovaniach nastal určitý pokrok, ale pretrvávajú aj "veľké rozdiely v postojoch". Šéfka EK dodala, že rokovacie tímy "budú pokračovať v tvrdej práci", aby zabezpečili dohodu.



Obe strany musia vyriešiť hlavné záležitosti, týkajúce sa rybolovu a trhových regulácií.



Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie 31. januára, ale do konca roka ešte zostáva na jednotnom trhu Európskej únie bez colných taríf a aj v colnej únii.



Od februára majú obe strany 11 mesiacov na dohodu o budúcich vzťahoch, politických aj obchodných. Práve otázky okolo obchodu vyvolávajú najväčšie spory.



Kvôli obchodnej dohode, upravujúcej vzťahy oboch strán po brexite, treba najprv vyriešiť niektoré legislatívne prekážky, preto sa treba dohodnúť čo najskôr, napríklad na budúci týždeň.



Obchodná dohoda zaručí, že medzi oboma stranami nebudú platiť žiadne tarify ani kvóty na tovary.



Hoci obe strany by bez dosiahnutia obchodnej dohody ekonomicky trpeli, väčšina ekonómov si myslí, že by to horšie zasiahlo Britániu, prinajmenšom krátkodobo - je totiž relatívne viac odkázaná na EÚ než naopak.



Na budúci týždeň sa majú stretnúť aj hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier a jeho britský partner David Frost, vtedy už možno budú poznať výsledok amerických prezidentských volieb. Podľa mnohých analytikov to v rokovaniach zaváži. Kým Donald Trump je nadšenec brexitu, teda odchodu Británie z EÚ, jeho demokratický súper Joe Biden vyjadril obavy, že brexit bude mať vplyv na mierový proces na ostrove Írsko.