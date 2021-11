Británia a EÚ zintenzívnia rokovania o obchode v Severnom Írsku

Londýn 12. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo a Európska únia (EÚ) na budúci týždeň zintenzívnia snahu o vyriešenie sporu o pravidlá obchodu v Severnom Írsku po brexite. Uviedli to v piatok na záver ostatného kola rokovaní, ktoré sa skončilo bez výsledku.



Brusel pritom opatrne privítal zmenu tónu v Londýne. Vyjednávač EÚ Maroš Šefčovič po stretnutí s britským ministrom pre brexit Davidom Frostom v Londýne povedal, že obe strany sa budú snažiť dosiahnuť pokrok v kľúčových otázkach, akými sú colné kontroly a dovoz liekov do Severného Írska.



EÚ tiež požaduje, aby aj Londýn predložil ústupky po tom, ako Brusel ponúkol zmiernenie niektorých kontrol na tovar, ktorý sa dováža z Británie do Severného Írska.



Frost zase povedal, že v názoroch oboch strán na sporné body stále pretrvávajú "značné rozdiely" a Brusel "sa musí zaoberať problémami, ktoré nastolil Londýn". Súhlasil však, že je potrebné zintenzívniť budúci týždeň rozhovory a dodať im novú energiu a impulz.



Jadrom sporu sú pravidlá upravujúce obchod v britskej provincii Severné Írsko, ktoré podľa Londýna nie sú realizovateľné, ale Brusel tvrdí, že sú potrebné na ochranu integrity jednotného trhu EÚ. Konkrétne, tovar prepravovaný medzi Britániou a Severným Írskom v súčasnosti podlieha colným kontrolám v rámci dohody o brexite. Ich cieľom je vyhnúť sa hraničným kontrolám medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva a Írskom, ktoré je členom EÚ a zabrániť nekontrolovanému dovozu tovarov z Anglicka, Walesu a Škótska do Únie cez Írsko.



Vláda premiéra Borisa Johnsona sa vyhráža, že pozastaví tzv. írsky protokol, čo prinútilo EÚ varovať Londýn pred „vážnymi dôsledkami“.



Šefčovič uviedol, že Brusel je pripravený preskúmať akýkoľvek návrh a „nepretržite pracuje“ na riešení.



Vyjednávači sa budú na budúci týždeň zaoberať clami a posvietia si na dovoz liekov, keďže dodávky liekov do Severného Írska viaznu pre regulačnú byrokraciu.



Brusel nesúhlasí tiež s požiadavkou Spojeného kráľovstva na odstránenie európskeho súdneho dohľadu nad spormi o protokol.



Otázka Severného Írska kazí celý proces brexitu už od hlasovania Spojeného kráľovstva za vystúpenie z EÚ v roku 2016.



Otvorená hranica medzi Severným Írskom a Írskom bola kľúčovou požiadavkou aj mierovej dohody z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia násilia v britskej provincii.



A zatiaľ čo väčšina ľudí v Severnom Írsku podporuje protokol, probritské unionistické strany sú jednohlasne proti a došlo už aj k násilným protestom zo strany zástancov tvrdej línie. Nepáči sa im, že Severné Írsko podlieha množstvom pravidiel EÚ a považujú to za ohrozovanie jeho pozície ako súčasti Spojeného kráľovstva.



Zrušenie dohľadu Európskeho súdneho dvora je pre EÚ červenou líniou, ale navrhla znížiť počet požadovaných colných kontrol, aby sa zmiernili zápchy na hraniciach v Severnom Írsku.



Frost v stredu (10.11.) povedal, že rozhovory môžu trvať ešte niekoľko týždňov, pričom vyzval na upokojenie, keďže sa začali šíriť reči, že EÚ pozastaví širšiu dohodu o obchode po brexite a uvalí na dovoz zo Spojeného kráľovstva clá ako na tovar tzv. tretích krajín.



Najväčšia unionistická strana Severného Írska vyzvala na zrušenie protokolu a pohrozila kolapsom vlády.



Proírski nacionalisti však varovali, že postoj Spojeného kráľovstva spôsobuje nestabilitu a neistotu pre ľudí a podniky.