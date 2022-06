Je tomu 40 rokov: Británia si pripomína koniec vojny o Falklandy

Londýn 13. júna (TASR) - Británia si v utorok pripomína 40. výročie konca vojny o súostrovie Falklandy, keď sa argentínske sily vzdali po 74 dňoch konfliktu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Britská charitatívna organizácia Royal British Legion usporiada v Národnom pamätnom arboréte v strednej časti Anglicka spomienkovú slávnosť pre veteránov, pozostalých rodinných príslušníkov a civilný podporný personál.



Vtedajšia britská premiérka Margaret Thatcherová v ten istý deň oznámila kapituláciu Argentíny v parlamente, čím pre mnohých potvrdila svoje riskantné rozhodnutie vyslať takmer 30.000 vojakov, aby získali tieto ostrovy späť.



Argentínske sily napadli Falklandy 2. apríla 1982. Konflikt si vyžiadal životy 255 britských vojakov a troch civilistov, ako aj 649 Argentínčanov.



V Británii, ako aj na Falklandoch bolo výročie začiatku vojny tlmené. Najmä obyvatelia ostrovov totiž nepovažujú argentínsku inváziu za niečo, čo by sa malo oslavovať, hodnotí AFP.



Pri príležitosti 40. výročia sa však konajú mnohé podujatia. Výročie konca vojny je na Falklandoch pripomínané štátnym sviatkom - Dňom oslobodenia (Liberation Day).



Britskí veteráni z tohto konfliktu, prvého od druhej svetovej vojny, do ktorého sa zapojili všetky zložky ozbrojených síl, sú združení v organizácii South Atlantic Medal Association.



Podpora Falklandov zo strany britskej vlády za Thatcherovej bola neochvejná, a to aj napriek vytrvalým územným nárokom Argentíny na toto územie, ktoré ona nazýva Malvíny.