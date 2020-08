Británia a Francúzsko chcú zablokovať migračnú trasu cez Lamanš

Dover 12. augusta (TASR) - Británia a Francúzsko budú spolupracovať na dokončení nového plánu uzavretia migračnej trasy cez Lamanšský prieliv. Oznámil to v stredu britský minister pre imigráciu Chris Philp, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



Podľa jeho slov vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona súhlasila s tým, že vysoký počet ľudí, ktorí podnikajú ilegálny prechod cez tento morský koridor, je neakceptovateľný.



"Je jasné, že treba spraviť viac," povedal Philp novinárom po stretnutí s francúzskymi predstaviteľmi v Paríži.



"Ak túto trasu zneschodníme - na čo sme odhodlaní -, potom migranti nebudú mať v prvom rade žiadny dôvod prichádzať do Francúzska," dodal britský minister.



Stovky ľudí vrátane detí zadržali od minulého štvrtka úrady pri pokuse dostať sa zo severu Francúzska do južného Anglicka na provizórnych, preplnených plavidlách. Lamanšský prieliv je pritom jednou z najvyťaženejších námorných trás.



Philp ďalej uviedol, že Paríž iniciatívu Londýna podporil a vymenoval špeciálneho veliteľa tejto operácie.



Britská pobrežná stráž v utorok eskortovala do mesta Dover vyše 20 migrantov.



Množstvo migrantov snažiacich sa dostať do Británie pochádza z Afganistanu, Iraku, Iránu, Sýrie a afrických krajín, pričom utekajú pred chudobou, prenasledovaním alebo vojnou.



Niektorí z nich majú šancu získať azyl, zatiaľ čo iní - považovaní úradmi za ilegálnych ekonomických migrantov - s veľkou pravdepodobnosťou možnosť zostať v Británii nedostanú.



Londýn vyzval na väčšiu flexibilitu takzvaných dublinských dohôd z dielne Európskej únie, ktorá momentálne dohliada na proces vypovedávania ilegálnych imigrantov.