Británia a Francúzsko majú dohodu na pláne návratu migrantov

Londýn/Paríž 10. júla (TASR) - Británia a Francúzsko sa vo štvrtok dohodli na pilotnom pláne návratu migrantov prichádzajúcich do Spojeného kráľovstva na člnoch cez Lamanšský prieliv nazad do Francúzska. Podľa dohody „jeden sem, druhý tam“, ktorá nadobudne účinnosť v priebehu najbližších týždňov, bude Británia posielať niektorých migrantov späť do Francúzska. Výmenou za to prijme rovnaký počet migrantov, ktorí majú legitímne dôvody žiadať o azyl v Británii. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron, píše TASR podľa správy stanice Sky News.



Všetci, ktorí prídu do Británie, budú podrobení „prísnym bezpečnostným kontrolám“, dodal Starmer s tým, že nárok vstúpiť do krajiny budú mať len tie osoby, ktoré sa o to nepokúsili v minulosti nelegálnym spôsobom.



„Výmenou za každé vrátenie (do Francúzska) bude môcť prísť sem iný jednotlivec bezpečnou cestou - kontrolovanou a legálnou,“ povedal britský premiér na tlačovej konferencii s Macronom, podľa ktorého príchody migrantov na člnoch predstavujú problém pre Britániu aj Francúzsko.



Lídri bezprostredne neoznámili žiadny konkrétny počet migrantov, ktorých prijmú alebo vrátia. Médiá podľa Sky News informovali, že do Francúzska sa bude späť cez Lamanšský prieliv posielať iba 50 ľudí týždenne. Starmer tvrdí, že ide o pilotný projekt.



Nová dohoda Spojeného kráľovstva s Francúzskom má migrantom ukázať, že pokusy o preplávanie Lamanšského prielivu na malých člnoch budú „márne“, uviedol Starmer s tým, že ak sa projekt osvedčí, rozšíria ho.