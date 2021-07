Británia a Francúzsko sa posilnia spoločný boj s nelegálnou migráciou

Paríž/Londýn 21. júla (TASR) – Francúzsko a Británia sa dohodli na posilnení sledovacích kapacít pri francúzskych brehoch Lamanšského prielivu, aby zastavili silnejúci tok ilegálnych migrantov ešte predtým, než dosiahnu britské pobrežie. V utorok o tom krajiny informovali v spoločnom vyhlásení, píše agentúra Reuters.



Francúzsko zdvojnásobí počty policajtov na severnom pobreží medzi mestami Boulogne a Dunkirk. Posilní aj vzdušné hliadky, ktorých úlohou je vyhľadávanie malých lodí vo vodách Lamanšského prielivu ešte pri pobreží Francúzska.



Spojené kráľovstvo bude popri týchto opatreniach spolufinancovať aj výstavbu utečeneckých táborov vo Francúzsku. Vklad Británie dosiahne v priebehu tohto a nasledujúceho roka 62,7 milióna eur.



Za posledný rok Francúzsko zadržalo viac ako 7500 migrantov. Len za pondelok sa Lamanšským prielivom do Spojeného kráľovstva preplavilo 430 migrantov vrátane žien a detí. Od začiatku roka to bolo 8452 ľudí, čo je viac ako za celý rok 2020.



Francúzsko rozmiestni ďalších policajtov aj na dozor hraníc so Španielskom a Talianskom.