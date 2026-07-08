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Británia a Holandsko postavia obojživelné lode za 2,4 miliardy libier

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Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Lode budú postavené podľa holandského návrhu v britských lodeniciach a stanú sa základom britsko-holandských obojživelných síl.

Autor TASR
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Londýn/Ankara 8. júla (TASR) — Britské a holandské ozbrojené sily budú vybavené novou generáciou obojživelných transportných lodí. Vyplýva to z dohody v hodnote 2,4 miliardy libier (2,8 miliardy eur), ktorú v utorok počas prvého dňa summitu NATO v Ankare podpísali premiéri oboch krajín Keir Starmer a Rob Jetten. TASR o tom informuje s odvolaním sa na vyhlásenie britskej vlády zverejnené na stránke gov.uk.

Lode budú postavené podľa holandského návrhu v britských lodeniciach a stanú sa základom britsko-holandských obojživelných síl. Každá krajina plánuje prevádzkovať štyri plavidlá. Do aktívnej služby by mali byť začleňované od roku 2032.

Nové lode budú mať dĺžku 160 metrov a výtlak približne 15.000 ton. Budú navrhnuté na prepravu vojakov, ťažkých vojenských vozidiel a vybavenia vrátane dronov. Ich letové paluby budú navrhnuté tak, aby umožnili nasadenie bezpilotných lietadiel s dlhým doletom a autonómnych systémov.

Pre Britániu znamená táto dohoda nový impulz pre domáci lodný priemysel, pričom projekt vytvorí a udrží v britských lodeniciach stovky vysoko kvalifikovaných pracovných miest.

„Toto partnerstvo nie je len o stavbe lodí, ale aj o zaistení dlhodobej bezpečnosti pre Spojené kráľovstvo i Holandsko,“ uviedol Starmer.

Pre Britániu je tento projekt súčasťou nedávno predstaveného plánu premiéra Starmera týkajúceho sa investícií do obrany v hodnote 15 miliárd libier. Partnerstvo s Holandskom nadväzuje na nedávnu dohodu medzi Britániou a Nórskom o dodávke piatich britských protiponorkových fregát triedy City (Typ 26 Glasgow) nórskemu námorníctvu.
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