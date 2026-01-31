< sekcia Zahraničie
Británia a Japonsko sa dohodli na prehĺbení spolupráce
Autor TASR
Tokio 31. januára (TASR) - Británia a Japonsko sa dohodli na posilnení svojich väzieb v obrane a ekonomike, uviedol v sobotu britský premiér Keir Starmer, ktorý je na návšteve v Japonsku.
Podľa agentúry AFP Starmer poznamenal, že na bilaterálnom stretnutí s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou dospeli k záveru, že táto spolupráca by mala zahŕňať aj posilnenie kolektívnej bezpečnosti v euroatlantickom a v indicko-tichomorskom regióne.
Takaičiová dodala, že so Starmerom sa dohodli na spoločnom stretnutí ministrov zahraničných vecí a obrany svojich vlád.
Japonská premiérka informovala, že so Starmerom sa počas diskusií o hospodárskej bezpečnosti zhodli na tom, že posilnenie dodávateľských reťazcov „vrátane dôležitých nerastov je naliehavo potrebné“. Existujú totiž obavy, že Peking by mohol zastaviť vývoz vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre výrobu rôznych tovarov - od elektromobilov až po rakety.
Čína ako popredný svetový producent takýchto zemín v októbri oznámila nové kontroly vývozu vzácnych zemín a súvisiacich technológií. Tieto kontroly boli hlavným problémom v obchodných rokovaniach medzi Čínou a Spojenými štátmi.
Starmer pricestoval na jednodňovú návštevu Tokia po štyroch dňoch rokovaní v Číne, kde sa - podobne ako nedávno iní západní lídri - snažil propagovať spoluprácu v rôznych oblastiach. Americký prezident Donald Trump pred spoluprácou s Čínou opakovane varoval, Starmer však tieto obavy bagatelizoval.
Vzťahy Tokia s Pekingom sa zhoršili, odkedy Takaičiová v novembri 2025 naznačila, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť počas potenciálneho útoku Číny na Taiwan - samosprávny ostrov, ktorý Čína považuje za svoje územie.
Starmer sa vo štvrtok stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a premiérom Li Čchiangom, pričom obe strany zdôraznili potrebu užších vzťahov. Podpísal tam aj sériu dohôd.
Úrad britského premiéra okrem iného oznámil, že Peking súhlasil s bezvízovým stykom pre britských občanov, ktorí navštívia Čínu na dobu kratšiu ako 30 dní. Dátum začiatku platnosti tejto dohody zatiaľ nebol stanovený.
